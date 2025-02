Serie C. Il Lecco la ribalta nel finale: Pro Patria sconfitta 2-1

Il Lecco si aggiudica lo scontro salvezza contro la Pro Patria

In gol nel primo tempo Beretta al 14′, in pieno recupero i gol del Lecco prima con Sipos al 92′ e Zanellato al 96′

LECCO – Il Lecco porta a casa tre punti importantissimi per la lotta salvezza e conquista la 15° posizione uscendo temporaneamente dalla zona play-out in attesa del match tra Union Clodiense e Pro Vercelli che si gioca domani.

Due partite in casa e due vittorie per mister Federico Valente che, nonostante abbia sbagliato la formazione iniziale con Attys e Anderson nella trequarti, ha rimediato nella ripresa inserendo Galeandro e Sene che hanno dato più sostanza alla squadra bluceleste.

Una partita a due facce: nei primi 20 minuti del primo tempo la Pro Patria ha fatto la partita, poi i blucelesti si sono svegliati e hanno provato a innescare delle azioni ma senza graffiare. Nella ripresa meglio il Lecco che ha tenuto in mano il pallino del gioco ma ha avuto molta difficoltà nel trovare l’imbucata vincente che è arrivata solo nel recupero grazie ai gol di Sipos e di Zanellato.

Mister Valente per la sfida alla Pro Patria sceglie Furlan tra i pali, difesa a tre col ritorno di Martic sulla destra al suo fianco Battistini e Ferrini. In mediana Marino e Frigerio, mentre sulle fasce Grassini e Kritta. Le novità di formazione sono in trequarti con Attys e Anderson dietro l’unica punta Sipos.

Sul fronte opposto il tecnico Sala conferma Rovida in porta, difesa a tre con Reggiori, Coccolo e Alcibiade. A centrocampo linea a quattro con Somma, Nicco, Ferri e Piran. Il tridente davanti è composto da Rocco, Pitou e Beretta.

Cronaca

In apertura Furlan (L), ancora freddo, si incespica in un dribbling in area sull’ex Rocco (P) per fortuna nel contrasto la palla esce sul fondo. Ancora Rocco (P) si fa vedere al 3′ minuto con un tiro dal limite, Furlan (L) in tuffo la mette in angolo. Pro Patria ancora pericolosa un minuto dopo con uno schema da angolo, la palla arriva a Nicco (P) che calcia al volo di sinistra, risponde bene l’estremo difensore bluceleste.

Al 10′ bella azione in velocità degli ospiti ben innescata da Beretta (P) che apre bene per Piran (P), il numero 18 calcia in corsa ma, prende il palo alla destra di Furlan (L). La Pro Patria passa al 14′ minuto: angolo forte in mezzo che arriva sui piedi di Beretta (P) che mette giù la palla e scarta il diretto avversario e lascia bel partire un sinistro che buca le mani del portiere lecchese.

Al 20′, ancora nessuna azione da parte del Lecco che non riesce a costruire e soprattutto a sfruttare le fasce laterali che preferiscono tornare indietro piuttosto che puntare l’uomo. Finalmente si vedono i blucelesti al 22′ con una bella combinazione tra Attys (L) e Kritta (L), quest’ultimo calcia dal limite e centra, però, il palo alla sinistra di Rovida (P).

Al 25′ sulle conseguenze di un calcio d’angolo la palla crossata da Kritta (L) arriva sulla testa di Battistini (L) che sfiora il palo. Il Lecco cresce col passare dei minuti e ancora Kritta (L) al 32′ mette un traversone per la testa di Grassini (L) che fa sponda per Sipos (L) anticipato di un soffio nel concludere a rete.

I blucelesti non più riescono ad avventurarsi in area negli ultimi dieci minuti di partita, Valente dovrà fare dei cambi in apertura di ripresa anche perché l’esperimento Anderson non ha convinto sulla linea di trequarti.

Secondo Tempo

Il tecnico bluceleste inserisce subito Sene e Galenadro per Anderson e Attys. Il Lecco è però troppo morbido in apertura e la Pro Patria prende campo. Poche azioni quindi nei minuti della ripresa sia da una parte che dall’altra.

Finalmente si vede il Lecco nell’area avversaria al 62′: calcio d’angolo di Kritta (L) per Martic (L) che nel prendere la palla travolge anche il portiere avversario che rimane a terra. Al 70′, palla a Sipos (L) in area la gira per Sene (L) che prova a girarsi ma la palla esce.

La Pro Patria ci prova al 73′ con il cross dalla sinistra di Piran (P) per la testa di Toci (L) che termina fuori. Il Lecco tiene bene il possesso palla, ma gli ospiti sono tutti schierati nella propria trequarti e non riesce a trovare un buco per fare passare la palla del pareggio.

Al 92′ i blucelesti agguantano il pareggio in pieno recupero: cross basso di Kritta (L) su cui interviene Sipos (L) che devia la palla in rete. Il Rigamonti-Ceppi è una bolgia e il Lecco spinto dall’entusiasmo trova il vantaggio sull’ultimo cross di Galenadro, Zanellato (L) in volèe supera Rovida (P) sigla il 2-1 che regala la vittoria ai blucelesti.

Una ripresa in cui il Lecco ha tenuto bene il campo senza trovare il pareggio, ma la Pro Patria ha retto bene dal punto di vista difensivo fino al 90′. Poi è arrivato il grande orgoglio dei blucelesti che non hanno mollato fino alla fine e hanno ribaltato il risultato.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini (85′ Kristoffersen); Grassini (66′ Di Dio), Frigerio, Marino (66′ Zanellato), Kritta; Anderson (46′ Galenadro), Attys (46′ Sene); Sipos. All. Valente

PRO PATRIA (3-4-3): Rovida; Reggiori, Coccolo, Alcibiade; Somma (46′ Renault), Nicco, Ferri, Piran; Rocco (88′ Barlocco), Pitou (66′ Mallamo), Beretta (66′ Toci). All. Sala

Marcatori: 14′ Beretta (P), 92′ Sipos (L), 96′ Zanellato (L)

Arbitro: Iacobellis di Pisa coiudiavato da Galasso di Torino e Macripò di Siena, quarto uomo Moretti di Cesena

Ammoniti: Frigerio (L), Martic (L), Somma (P), Reggiori (P), Beretta (P), Piran (P), Zanellato (L), Rovida (P)

Espulsi:

Classifica

Padova 66

Vicenza 60

FeralpiSalò 52

AlbinoLeffe 42

Trento 42

Virtus Verona 42

Atalante U23 40

Giana Erminio 39

Novara 38

Alcione Milano 37

Renate 37

Lumezzane 36

Arzignano 35

Pergolettese 34

Lecco 32

Triestina 32

Pro Vercelli 30

Pro Patria 21

Caldiero Terme 20

Union Clodiense 15