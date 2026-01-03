Serie C. Il Lecco non brilla contro l’Ospitaletto: al Corioni finisce 1-1

I blucelesti con poche idee portano a casa un punto da Ospitaletto

In gol Sipos su rigore al 17′, risponde Messaggi al 33′

OSPITALETTO – La squadra di Valente esce dal Gino Corioni con solo un punto dopo essere passata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Sipos al 17′ del primo tempo. I blucelesti si abbassano invece che affondare il colpo mentre l’Ospitaletto cresce col passare dei minuti e trova il gol del meritato pareggio.

Stessa storia anche nella ripresa: l’undici bluceleste non riesce a mettere in campo la giusta intensità e ad avvicinarsi alla porta difesa da Sonzogni, invece i padroni di casa non rinunciano ad attaccare e ripartire veloci. Non è una sconfitta ma sono due punti lasciati per strada per un Lecco che, domani, rischia di essere sorpassato dall’Union Brescia che nel pomeriggio sfiderà l’Arzignano. Intanto il Vicenza, oggi a più 11 e forse domani a più 14, è ormai fuori portata.

I padroni di casa guidati da mister Andrea Quaresmini schierano il classico 4-4-2 con Sonzogni in porta, davanti a lui Gualandris, Sina, Nessi e Sinn. A centrocampo Guarneri, Ievoli, Panatti e Messaggi. Davanti la coppia formata da Gobbi e Bertoli.

Il Lecco di mister Federico Valente risponde con il 3-4-2-1 con Dalmasso in porta, nella difesa a tre torna dal primo minuto Tanco affiancato da Battistini e Romani. In mediana Rizzo, Metlika, Mallamo e Kritta. A sostegno dell’unica punta Leon Sipos, i due trequartisti Bonaiti e Furrer.

Cronaca

Dopo un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Crans-Montana, si accende la partita del Gino Corioni tra Ospitaletto e Lecco. Una gara viva già nei primi minuti di gioco con le due squadre che si danno battaglia a centrocampo. La prima occasione per il Lecco arriva al 8′ con il bel triangolo tra Rizzo (L) e Sipos (L), con quest’ultimo anticipato sul più bello dall’uscita bassa di Sonzogni (O).

Situazione da rivedere al 12′ per un’ammonizione assegnata a Mallamo (L) in area di rigore dell’Ospitaletto: al FVS l’arbitro Terribile revoca il giallo al centrocampista e assegna un calcio di rigore ai blucelesti. Dal dischetto va Leon Sipos che al 17′ spiazza il portiere avversario e sigla il nono gol stagionale.

L’Ospitaletto reagisce al 22′ con la conclusione dal limite di Messaggi (O) deviata involontariamente da Tanco (L) sui piedi di Ievoli (O) che si ritrova a tu per tu con Dalmasso (L), ma il portiere bluceleste esce bene in area piccola e sventa il tentativo avversario.

Alla mezz’ora il Lecco ci prova da fuori con il tiro dalla distanza di Rizzo (L), ma la sua conclusione si spegne sul fondo. La formazione di casa trova il pareggio al 33′: cross di Gobbi (O) dalla sinistra per Bertoli (O), lasciato troppo libero dalla difesa bluceleste, appoggia di testa per Messaggi (O) che da due passi non sbaglia.

La squadra di Quaresmini ci crede con un’azione simile alla precedente, questa volta Gobbi (O) raccoglie il cross di Messaggi (O) e va alla conclusione, ma Dalmasso (L) respinge sicuro. Gli ospiti ci provano con l’azione in solitaria di Kritta (L), il suo tiro viene deviato in angolo da Sonzogni (O). Nel finale di tempo ultima chance in ripartenza per Ospitaletto deviata in angolo da Tanco (L).

Un solo tiro nello specchio per i blucelesti nei primi 45 minuti, che è quello trasformato in gol da Leon Sipos in occasione del rigore. Troppo poco per portare a casa tre punti contro un Ospitaletto in gran forma che nella seconda metà del primo tempo, sull’onda del pareggio, è sembrato avere una marcia in più.

Secondo Tempo

Il Lecco parte forte alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 47′ Metlika (L) prova a sorprendere Sonzogni (O) direttamente da calcio d’angolo, ma il portiere di casa chiude bene lo specchio sul primo palo. Dopo cinque minuti di gioco l’arbitro Terribile è chiamato a rivedere un possibile rigore a favore dei padroni di casa, ma non c’è nulla.

La squadra di Valente fatica ad uscire dalla propria metà campo contro la pressione alta dell’Ospitaletto. Al 60′ Panatti (O) prova uno schema da calcio da fermo ma la palla viene deviata in angolo. Da corner grandissima occasione per Nessi (O) che colpisce a botta sicura, Metlika (L) sulla traiettoria manda il pallone sopra la traversa.

Forze fresche per il Lecco al 65′: dentro Marrone, Zanellato e Galeandro per Battistini, Mallamo e Furrer. Ancora Ospitaletto pericoloso al 67′: Bertoli (O) parte dalla sinistra, si accentra e cerca di tirare, ma colpisce male la sfera che esce lentamente sul fondo. All’82’ discesa di Gualandris (O) sulla destra che crossa in mezzo per Bertoli (O) che non riesce a colpirla bene, contrastato in area da Tanco (L).

Brivido finale al 96′: la panchina del Lecco si gioca una card per far rivedere all’arbitro un contrasto in area sull’ultima azione in avanti dei blucelesti, ma l’arbitro non concede più nulla.

Un Lecco con poche idee anche nella ripresa e anche con altri due attaccanti in campo, Galeandro e Alaoui, a supporto di Sipos fatica a creare pericoli alla porta difesa da Sonzogni. L’Ospitaletto non rinunciando ad attaccare porta a casa un punto importante per la sua classifica.

Tabellino

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Gualandris, Sina, Nessi, Sinn; Guarneri, Ievoli (81′ Maffioletti), Panatti, Messaggi; Gobbi, Bertoli (84′ Pavanello). All. Quaresmini

LECCO (3-4-2-1): Dalmasso; Battistini (67′ Marrone), Tanco, Romani; Rizzo (83′ Pallegrino), Metlika, Mallamo (67′ Zanellato), Kritta; Bonaiti (78′ Alaoui), Furrer (67′ Galeandro); Sipos. All. Valente

Marcatori: 17′ Sipos (L) rig., 33′ Messaggi (O)

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa assistito da Consonni di Treviglio e Martone di Monza, quarto ufficiale Restaldo di Ivrea. Al FVS Marchese di Pavia.

Ammoniti: Battistini (L), Ievoli (O)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 49

Lecco 38

Union Brescia 36

Cittadella 35

Trento 30

Renate 28

Inter U23 27

Alcione Milano 27

Pro Vercelli 27

Giana Erminio 26

Arzignano 24

Ospitaletto 23

Lumezzane 22

AlbinoLeffe 21

Novara 21

Dolomiti Bellunesi 21

Virtus Verona 18

Pergolettese 15

Pro Patria 12

Triestina -2