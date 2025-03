Serie C. Il Lecco sfiora la vittoria, contro la Virtus finisce 1-1

Quinto pareggio consecutivo per il Lecco che non si schioda dal 15° posto

Sipos apre le marcature al 5′, la Virtus risponde al 79′ su rigore siglato da Manfrin

VERONA – Il Lecco rinvia ancora una volta l’appuntamento con la vittoria esterna portando a casa un altro pareggio, il quinto consecutivo. Infatti, al Gavagnin-Nocini il match contro la Virtus Verona finisce 1-1.

I blucelesti sono passati subito in vantaggio con il gol di Sipos al 5′ minuto ed hanno gestito bene il gioco nel primo tempo. Mentre, nella ripresa i padroni di casa sono cresciuti costruendo un’azione dopo l’altra, però Furlan ha più volte salvato il risultato fino al 79′ quando Ferrini ha commesso un’ingenuità in area con un fallo da rigore su De Marchi.

Così i veneti hanno trovano il meritato pareggio e i blucelesti rimangono al 15° posto in classifica a più uno dalla zona play-out e dalla Pro Vercelli.

Mister Luigi Fresco schiera il 4-3-2-1 con Alfonso in porta; Calabrese, Ronco, Toffanin e Daffara in difesa. A centrocampo Mehic, Gatti, Metlika e più avanti Zarpellon e Fabbro dietro la punta De Marchi.

Mister Federico Valente mette la certezza Furlan tra i pali, difesa a tre con Ferrini, Marrone e Martic. A centrocampo la novità è rappresentata dalla mediana composta da: Frigerio, Zanellato e Marino, sulle fasce Kritta a destra e Cavallini a sinistra. Davanti la coppia Galenadro-Sipos.

Cronaca

Prima occasione della gara per la Virtus Verona su una punizione calciata a due dalla destra appena fuori area: tira Ronco (V) ma la palla esce alla sinistra di Furlan (L). Poco dopo, al 5′, passa in vantaggio il Lecco alla prima palla gol: Frigerio (L) dalla destra mette dentro un cross al bacio per la testa di Sipos che, dimenticato dalla difesa avversaria, infila di testa la palla sotto l’incrocio dei pali.

Il Lecco manovra in velocità avvicinandosi all’area avversaria, ma la Virtus si difende bene chiudendo gli spazi. La partita prosegue in sostanziale equilibrio tra le due squadre che si accendono a fiammate. Al 23′, blucelesti pericolosi da calcio d’angolo: testa di Martic (L) respinta, tentativo di Marino (L) e la difesa veneta fa muro, poi la palla arriva sui piedi di Sipos (L) che calcia a botta sicura ma, la palla viene deviata ancora in corner.

Un minuto dopo la formazione di casa ci prova in contropiede innescato da Zarpellon (V) che giunto in area tenta il diagonale che si spegna sul fondo. Al 33′, caos in area piccola del Lecco: cross dalla sinistra di Daffara (V) per la testa di Mehic (V) che sfiora il pallone e anche il palo alla sinistra di Furlan (L)

Un buon Lecco nei primi 45 minuti che si è portato subito in vantaggio con Sipos, poi ha avuto qualche svista difensiva che gli avversari non hanno saputo approfittare.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di tempo da parte delle due allenatori, la Virtus riparte csubito on un buon piglio per cercare il gol del pareggio. Al 52′, punizione da fuori di Gatti (V) che scavalca la barriera ma, per fortuna del Lecco, il pallone sbatte sul palo.

Altro pericolo per i blucelesti al 54′: buona occasione per De Marchi (V) che tenta il tiro in porta ma Furlan (L) copre bene il primo palo e respinge la palla coi piedi. Il Lecco risponde al 58′ con il colpo di testa di Galeandro (L), su punizione di Kritta (L), ma termina alto sopra la porta di Alfonso (V).

La Virtus Verona non molla la pressione sugli avversari e tenta una nuova conclusione con De Marchi (V), il tiro si spegne a lato della porta. Iniziano i cambi di Valente: dentro Sene e Di Dio per Galeandro e Cavallini, con Kritta che torna sulla fascia sinistra.

Il Verona, al 69′, ha un’altra grande opportunità per trovare il pareggio ma Furlan (L) compie un prodigio su Mehic (V). I blucelesti al 72′ ripartono in velocità con Frigerio (L) che allunga per Anderson (L), appena entrato, che non riesce a liberarsi per calciare a rete.

Al 79′, Ferrini (L) commette fallo su De Marchi (L): il difensore nel tentativo di rinviare trova anche la gamba dell’avversario e l’arbitro Pizzi concede il rigore. Dagli undici metri va Manfrin (V) che spiazza Furlan (L) mettendola nell’angolino basso a sinistra. Al 87′ sugli sviluppi di un angolo cross di Marrone dalla sinistra ma Sene non centra lo specchio della porta.

Il portiere del Lecco migliore in campo per i blucelesti, come in altre occasioni tiene a galla la squadra di Valente fino al pareggio su rigore di Manfrin.

Tabellino

VIRTUS VERONA (4-3-2-1): Alfonso; Calabrese, Ronco, Toffanin, Daffara (62′ Manfrin); Mehic, Gatti, Metlika; Zarpellon (86′ Cuel), Fabbro (62′ Contini); De Marchi All Fresco

LECCO (3-5-2) Furlan; Martic (68′ Battistini), Marrone, Ferrini; Cavallini (62′ Di Dio), Frigerio, Zanellato, Marino, Kritta (68′ Anderson); Galeandro (62′ Sene), Sipos. All. Valente

Marcatori: 5′ Sipos (L), 79′ Manfrin (V) Rig.

Arbitro: Pizzi di Bergamo coadiuvato da Nigri di Trieste e Chianese di Napoli, quarto uomo Ammannati di Firenze

Ammoniti: Daffara (V), Calabrese (V), Martic (L), Zanellato (L), Contini (V)

Espulsi:

Classifica

Padova 75

Vicenza 74

FeralpiSalò 62

AlbinoLeffe 53

Trento 50

Renate 50

Giana Erminio 49

Virtus Verona 48

Atalanta U23 46

Novara 45

Arzignano 44

Alcione Milano 42

Pergolettese 39

Lumezzane 38

Lecco 37

Pro Vercelli 36

Triestina 33

Pro Patria 26

Caldiero Terme 25

Union Clodiense 18