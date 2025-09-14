Serie C. Il Lecco stende 1-0 l’Inter U23 con il capolavoro di Metlika

I blucelesti tornano a vincere in trasferta e volano al primo posto in classifica

Decisiva la rete di Antonio Metlika al 64′

MONZA – Il Lecco torna finalmente alla vittoria esterna dopo 23 mesi dall’ultima volta che fu nel campionato di Serie B contro il Palermo e si regala, momentaneamente, la vetta della classifica in attesa del posticipo di domani tra Cittadella e Vicenza.

Una partita non facile per i blucelesti contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi che si è difesa bene nel primo tempo chiudendo con attenzione gli spazi di manovra. Nella ripresa le squadre si allungano e il colpo di genio lo mette a segno mister Federico Valente che inserisce al momento giusto l’autore del gol del vantaggio, Antonio Metlika che appena dopo un minuto dal suo ingresso in campo lo ripaga con un gran tiro da fuori area regalando altri tre punti ai proprio compagni.

Mister Stefano Vecchi mischia le carte in tavola inserendo Calligaris in porta al posto dell’ex Melgrati. Nella difesa a tre trovano spazio Stante, Prestia e Alexiou. Il centrocampo a cinque è composto da Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté e Cocchi. Davanti la coppia formata da Mosconi e Spinaccè.

Mister Valente parte con la stessa formazione che ha vinto contro la Dolomiti Bellunesi: Furlan in porta, difesa a tre con composta da Battistini, Tanco e Ferrini. Sulla linea mediana del campo Mallamo al fianco di Zanellato, sulla destra Pellegrino e a sinistra Kritta. Frigerio parte in panchina, al suo posto sulla linea della trequarti Furrer insieme a Galeandro a supporto di Sipos.

Cronaca

La formazione bluceleste è supportata da più di 800 tifosi all’U-Power Stadium di Monza. Nei minuti iniziali sono i padroni di casa a gestire meglio il pallone nella metà campo bluceleste che ci provano con il tentativo dalla distanza di Kamaté (I) murata dalla retroguardia ospite.

Il Lecco trova poco spazio di manovra a causa della pressione alta dell’Inter, il primo spiraglio si vede al 12′ con l’ottimo recupero palla di Mallano (L) che apre sulla sinistra per Furrer (L), il numero dieci stringe al centro e tenta il tiro, Calligaris (I) chiude bene sul primo palo.

Nuova occasione per il Lecco al 16′: Kritta (L) dalla sinistra serve Ferrini (L) che in spaccata non riesce a trovare lo specchio della porta. Due minuti dopo ancora Mallamo (L) innesca una nuova azione pericolosa rubando palla al diretto avversario, uno-due con Galendro (L) e tiro del centrocampista, Callagaris (I) risponde ancora presente con un ottimo intervento.

Il primo tiro verso la porta dei nerazzurri arriva al 22′ con la conclusione di Cinquegrano (I), Furlan (L) in tuffo blocca in due tempi. Valente si gioca il VFS per il piede a martello di Stante su Furrer, però l’arbitro Castellone conferma il cartellino giallo.

I blucelesti chiudono bene gli spazi ai nerazzurri e provano a ripartire in velocità ma sbagliano troppo nell’ultimo passaggio. Il Lecco si rende ancora pericoloso al 38′ con il destro da fuori di Kritta (L) ma la palla si spegne sul fondo.

Il Lecco ha gestito bene il possesso palla nei primi 45′ minuti di gioco ed ha avuto più occasioni dei rivali dell’Inter ma non è riuscito a sfruttarle al meglio. Serve maggiore aggressività negli ultimi trenta metri.

Secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi undici di partenza, la prima conclusione arriva al 46′ con il tiro da fuori di Kaczmarski (I), la palla termina però alta sopra la traversa. Il Lecco, invece, ci prova da angolo, al 47′: Kritta (L) crossa basso sul primo palo dove arriva Galeandro (L), chiude bene Calligaris (I).

Al 55′ blucelesti ancora pericolosi: Galeandro (L) in area appoggia dietro per Mallamo (L) che calcia di prima appena fuori area, la palla si perde debolmente a lato. Al 63′, entra in campo l’ultimo arrivato in casa bluceleste: Voltan prende il posto di Galeandro, e Metlika sostituisce Mallamo.

Appena un minuto dopo l’ingresso in campo, Metlika (L) sblocca il risultato all’U-Power Stadium di Monza al 64′: angolo dalla destra, la difesa dell’Inter allontana e la palla arriva sui piedi del centrocampista ex Virtus Verona che calcia al volo di prima e buca la porta nerazzurra.

Al 70′, il Lecco rischia in difesa: Zuberek (I) supera bene Tanco (L) e mette un cross tagliato al centro dell’area, Zanellato (L) allontana anticipando l’intervento di Kamaté (I). Grande invenzione di Zanellato (L) al 78′ che apre per Kritta (L) sulla sinistra, l’esterno la mette subito in mezzo per il taglio centrale di Rizzo (L) che viene anticipato di un soffio dall’uscita bassa di Calligaris (I).

L’Inter chiude in avanti alla ricerca del pareggio ma il Lecco si difende bene: ottimo intervento a ripulire l’area di Furlan (L) all’80’ sul cross di Topalovic (L). Poi, all’87’ cross di Cinquegrano (I) per la testa di Lavelli (I) la palla finisce alta sopra la traversa.

Il Lecco soffre nel finale ma conquista la vittoria per 1-0 contro l’Inter di Vecchi ed altri tre punti decisivi per la classifica e per il morale. Infatti, Valente porta a casa la terza vittoria in quattro giornate e il primo posto della classifica a quota 10 punti. Il prossimo match sarà al Rigamonti-Ceppi contro il Trento.

Tabellino

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante (73′ Bovo), Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino (85′ Lavelli), Kamaté (73′ Topalovic), Cocchi; Mosconi (57′ Agbonifo), Spinaccè (57′ Zuberek). All. Vecchi

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (73′ Romani); Pellegrino (73′ Rizzo), Zanellato, Mallamo (63′ Metlika), Kritta; Galeandro (63′ Voltan), Furrer (82′ Alaoui); Sipos. All. Valente

Marcatori: 64′ Metlika

Arbitro: Castellone di Napoli coadiuvato da Tagliaferri di Faenza e Mambelli di Cagliari, quarto ufficiale Testai di Catania.

Ammoniti: Stante (I), Metlika (L)

Espulsi:

Classifica

Lecco 10

Brescia 9

Pergolettese 9

LR Vicenza 7 *

Renate 7

Alcione Milano 7

Arzignano 7

Pro Vercelli 6

Trento 5

Giana Erminio 5

Virtus Verona 4

Cittadella 4

Dolomiti Bellunesi 3

Novara 3

AlbinoLeffe 2

Inter U23* 2

Ospitaletto 2

Pro Patria 1

Lumezzane 0

Triestina -2

* una partita in meno