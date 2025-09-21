Serie C. Il Lecco supera il Trento 3-1 al Rigamonti-Ceppi

Quinto risultato utile per il Lecco che mantiene la testa della classifica

In gol Furrer al 44′, raddoppio di Sipos al 48′, al 63′ accorcia le distanze Pellegrini su rigore, al 99′ Zanellato firma il tris

LECCO – Partita al cardiopalma al Rigamonti-Ceppi per il Lecco, che mantiene la testa della classifica insieme al Vicenza a 13 punti. La squadra di mister Federico Valente soffre nel primo tempo, ma trova comunque il gol per sbloccare il risultato al 44′ con Furrer.

Nella ripresa i blucelesti entrano con un’altra gamba e in appena quattro minuti hanno tre occasioni per il raddoppio: al terzo tentativo vanno a segno con Sipos. Il Trento reagisce accorciando le distanze su calcio di rigore con Pellegrini. I cambi danno nuovo sprint ai blucelesti che all’ultimo minuto di gioco segnano la rete del definitivo 3-1 con Zanellato.

Mister Federico Valente schiera il consueto 3-4-2-1 con Furlan tra i pali, Battistini, Tanco e Ferrini sulla linea difensiva. In mediana esordio dal primo minuto per Bonaiti al fianco di Zanellato, e anche per Rizzo sulla destra, sulla sinistra confermato Kritta. Sulla trequarti torna dal primo minuto Marco Frigerio al fianco di Furrer, a supporto del terminale offensivo Leon Sipos.

Sul fronte opposto mister Luca Tabbiani schiera Barlocco in porta, davanti a lui Muca, Fiammozzi, Miranda e Maffei a sinistra. Il centrocampo a tre è composto da Aucelli, Sangalli e Giannotti. Davanti il trio formato da Dalmonte, Ebone e Chinetti.

Cronaca

Dopo il minuto di silenzio dedicato al giovane campione di sci Matteo Franzoso, inizia la sfida tra Lecco e Trento tra le mura del Rigamonti-Ceppi. Nei minuti iniziali è il Trento a prendere l’iniziativa aggredendo alto i blucelesti che danno la prima zampata, al 5′, con Rizzo (L) sulla destra che supera Maffei (T) e trova Furrer (L) all’altezza del dischetto del rigore, l’attaccante ci va di testa ma la palla esce a lato.

Il Lecco ci prova ancora al 13′ con la combinazione tra Sipos (L) e Furrer (L), il numero dieci va al tiro ma la conclusione è troppo debole per impensierire Barlocco (T). I gialloblù si vedono dalle parti di Furlan (L), al 16′, con il tiro rasoterra di Dalmonte (T) che viene bloccato a terra dal numero uno bluceleste.

Alla mezz’ora tanti falli della squadra di Tabbiani, il direttore di gara è costretto ad interrompere continuamente il gioco e la manovra del Lecco. Al 35′ leggerezza difensiva di Battistini (L) che si fa rubare palla da Chinetti (T) che manca di poco la rete e sfiora il palo alla sinistra di Furlan (L).

Al 38′ blucelesti nel pallone in difesa: Furlan (L) la passa a Tanco (L) che si fa rubare palla dagli attaccanti ospiti. Per fortuna tutti i giocatori di Valente si mettono a muro della porta e bloccano il doppio tentativo di Dalmonte (T).

Nel momento migliore degli ospiti il Lecco va in vantaggio al 44′: Frigerio (L) lascia sfilare una bella palla per Sipos (L) che dal fondo trova Furrer (L) in area, il numero 10 con un colpo da biliardo la mette nell’angolino basso e batte Barlocco (T). Al 47′ tiro deviato di Furrer (L) dal limite dell’area, la palla sbatte sulla traversa, sulla respinta arriva Sipos (L) di testa, Barlocco (T) respinge.

Il Lecco soffre nel primo tempo ma nel finale trova il gol del vantaggio con Furrer. C’è qualcosa da sistemare per Valente nell’intervallo soprattutto sulla fascia di destra in cui Rizzo ha fatto fatica, e favorito gli inserimenti di Chinetti.

Secondo Tempo

A inizio ripresa entra Romani per l’ammonito Ferrini a dar man forte alla difesa bluceleste. Il Lecco entra a mille e dopo un minuto di gioco proprio il neo entrato ex Fiorentina va al tiro da fuori con uno schema su punizione, la palla esce di poco. Al 47′ ci prova anche Frigerio ma il pallone si spegne debolmente a lato.

Il gol è nell’aria e arriva al 48′: spunto di Kritta (L) sulla sinistra, Sipos (L) di testa anticipa l’uscita di Barlocco (L) e mette la palla in rete. I blucelesti ci provano ancora con Zanellato (L) che libera Sipos (L) ma al momento del tiro il croato viene anticipato dal recupero in extremis di Dalmonte (T).

Il Lecco ci prova anche da angolo al 52′: Kritta (L) per la testa di Frigerio (L) che sfiora il 3-0. Al 62′, dopo aver revisionato un fallo in area al FVS, il direttore di gara Colelli concede calcio di rigore al Trento: dal dischetto ci va Pellegrini (T) che spiazza Furlan (L) ed accorcia le distanze al Rigamonti-Ceppi.

Sul cambio di fronte ripartenza veloce di Rizzo (L) che apre per Kritta (L), l’esterno mette in mezzo per Bonaiti (L) che viene contrastato in maniera fallosa nel momento di colpire a rete e viene concesso un rigore per i blucelesti. Dagli undici metri si presenta Zanellato (L) che calcia troppo centrale e basso, Barlocco (T) respinge coi piedi.

Al 71′ bella combinazione tra i tre davanti dei blucelesti: Sipos (L) la mette dietro per Furrer (L) che trova l’imbucata vincente per Frigerio (L) che, da buona posizione, calcia troppo alto. Forze fresche per Valente al 73′: dentro Pellegrino, Metlika e Voltan per Rizzo, Bonaiti e Frigerio. Il Trento ci prova con la conclusione da fuori di Dalmonte (T) che esce alla sinistra di Furlan (L).

All’83’ il Lecco corre un grosso pericolo in area piccola: i difensori blucelesti lisciano la palla che arriva sui piedi di Meconi (T) che centra il palo esterno. Nel finale ci prova anche Voltan (L) da fuori ma la palla esce alta. Al 93′ tentativo di Tanco (L) di testa, la palla esce alta. Al 99′ il Lecco chiude i giochi con l’appoggio in rete di Zanellato (L) sulla grande palla messa in mezzo da Sipos (L). Sulla ripartenza il croato va in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Il Lecco entra con uno spirito diverso nella riprese e guadagna altri tre punti con una prestazione magistrale. Il prossimo test per mantenere il primato per la squadra di Valente è giovedì sera contro la Pro Vercelli.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini (46′ Romani); Rizzo (78′ Pellegrino), Zanellato, Bonaiti (78′ Metlika), Kritta (88′ Lovisa); Frigerio (78′ Voltan), Furrer; Sipos. All. Valente

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Muca (71′ Meconi), Fiammozzi (53′ Cappelletti), Miranda (74′ Capone), Maffei (46′ Triacca); Aucelli, Sangalli Giannotti, Sangalli, Aucelli; Dalmonte, Ebone (53′ Pellegrini), Chinetti. All. Tabbiani

Marcatori: 44′ Furrer (L), 48′ Sipos (L), 63′ Pellegrini (T), 99′ Zanellato (L)

Arbitro: Colelli di Ostia Lido coadiuvato da Fenzi di Treviso e Fumagallo di Novara, quarto ufficiale Bozzetto di Bergamo. Al FVS Martinelli di Seregno

Ammoniti: Maffei (T), Ebone (T), Ferrini (L), Chinetti (T)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 13

Lecco 13

Brescia 9

Pergolettese 9

Inter U23 8

Renate 8

Alcione Milano 8

Arzignano 7

Pro Vercelli 6

Trento 5

Giana Erminio 5

Virtus Verona 4

Cittadella 4

Novara 4

Dolomiti Bellunesi 3

AlbinoLeffe 2

Pro Patria 2

Ospitaletto 2

Lumezzane 0

Triestina -15