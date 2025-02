Serie C. Il Lecco torna al successo: battuta 2-1 la Pro Vercelli

Esordio vincente per il Lecco targato Federico Valente

Apre le marcature l’autogol di De Marino al 25′, raddoppia Sipos al 56′, accorcia le distanze Rutigliano al 63′

LECCO – Il Lecco conquista la vittoria interna in una partita maschia contro la Pro Vercelli di Bianchini. Un successo che mancava da due mesi in casa Lecco infatti l’ultima fu contro il 5-1 contro il Caldiero Terme.

Un Lecco convincente quello del nuovo mister Federico Valente che come aveva detto nella conferenza stampa di presentazione ha riacceso il fuoco nei calciatori lecchesi che hanno messo in campo una grinta da leoni meritando i tre punti odierni. Inoltre, la Pro Vercelli era un’avversaria diretta per la zona play-out anche se il Lecco, nonostante la vittoria, non abbandona la zona rossa e rimane al 16° posto.

Nella primo tempo nel Rigamonti-Ceppi il Lecco ha inizialmente subito gli avversari che si sono spinti con continuità nella metà campo bluceleste. Poi, però, i ragazzi di Valente hanno preso le adeguate contromisure ed iniziato a attaccare soprattutto grazie alla spinta di Kritta dalla sinistra e su uno di questi l’infausta uscita di Rizzo ha regalato il gol ai blucelesti.

Nella ripresa si è giocato davvero anche a causa delle condizioni precarie del terreno di gioco. Il gol di Sipos ha regalato il doppio vantaggio al Lecco, ma la Pro Vercelli non ha mollato e trovato la rete con Rutigliano accorciando le distanze. La partita si è accesa nel finale con un brivido all’ultimo minuto con Furlan che ha salvato il risultato e consegnato la vittoria ai blucelesti.

Al suo esordio mister Valente conferma Furlan in porta, difesa a tre con Ferrini, Marrone e Martic. Centrocampo a quattro con Grassini sulla destra, Marino e Frigerio centrali e sulla sinistra Kritta. Galeando nel tridente offensivo insieme a Sipos e Sene.

Sul fronte opposto la Pro Vercelli di Bianchini si schiera con un 4-5-2. Tra i pali Rizzo, davanti a lui Cemente, Marchetti De Marino. Centrocampo a cinque con Pino, Antonioli Emmanuello, Iotti, Vigiani. Davanti Siafa in coppia con Comi.

Cronaca

In difficoltà il Lecco nei primi minuti, il Lecco di Valente deve prendere le misure a una Pro Vercelli proiettata nella metà campo avversaria. Al 4′ Galeandro (L) regala una punizione dai 25 metri agli ospiti, ma Emanuello (P) da buona posizione la spara alta. Al 6′ nuova occasione per i piemontesi da calcio da fermo, palla in mezzo per Comi (P) che la mette di poco al lato alla sinistra di Furlan.

Il Lecco ci prova un minuto dopo con un bel cross in area di Grassini (L) ma il portiere Rizzo ((L) anticipa tutti. Gara viva: al 9′ la Pro Vercelli ci prova ancora fuori con il tiro rasoterra di Vigiani (P) bloccato facile da Furlan (L).

Al 17′ angolo per la Pro Vercelli: Emanuello (P) batte in mezzo trovando la testa di Marchetti (P), il portiere bluceleste si fa trovare pronto. Il Lecco ci prova al 23′ da angolo in mischia, la palla arriva a Galeandro (L) che, con il corpo troppo indietro, spara alto.

Il Lecco sblocca il risultato al 25′: cross dalla sinistra di Kritta (L) il portiere avversario esce per prendere la palla, ma travolge il suo compagno De Marino (P) che tocca involontariamente la palla che va in rete regalando il vantaggio alla squadra di Valente.

La Pro Vercelli si avvicina all’area di rigore avversaria ma senza incidere, il Lecco si difende bene. Nel recupero doppia occasione per il Lecco prima di testa con Ferrini (L) che la mette fuori, e poi cross dalla sinistra di Kritta (L), Galenadro (L) in scivolata manca di poco l’appuntamento con il gol.

Un buon Lecco quello visto nel primo tempo del Rigamonti-Ceppi che lotta su ogni pallone e trova un gol anche fortunoso sullo scontro tra il Rizzo e De Marino. Certo bisogna migliorare sulle punizioni a sfavore perchè gli avversari prendono sempre la palla per primi.

Secondo Tempo

Nei primi dieci minuti del primo tempo nessuna azione da parte di entrambe le squadre ma all’11’ il Lecco trova il raddoppio, Marino (L) sfonda dalla sinistra e prova il tiro che viene rimpallato, la palla arriva sui piedi di Sipos (L) che girandosi la mette in rete: 2-0 per i blucelesti.

La Pro Vercelli accorcia le distanze al 63′ con un’azione sulla sinistra di Vigiani (P) che la mette in mezzo per Comi (P) che sovrasta Marrone (L) appoggiandola per il neo entrato Rutigliano (P) che la spara forte in rete.

La partita si accende anche se spezzettata da tanti falli a centrocampo e fioccano le ammonizioni ma non ci sono chiare occasioni da rete né da una pare né dall’altra. Il Lecco si difende a maglie strette contro i tentativi avversari come quello al 90′ da calcio d’angolo, Furlan (L) esce bene su Clemente (P) troppo libero in area bluceleste.

Nell’ultimo minuto di gara Furlan (L) compie un vero miracolo: cross dalla sinistra di Clemente (L) non toccato da nessuno e il portiere bluceleste si tuffa e con la punta della dita salva il risultato.

Il Lecco esce tra gli applausi del Rigamonti-Ceppi e si toglie finalmente un peso tornando alla vittoria. Una partita maschia e di lotta dal primo all’ultimo minuto di gioco meritando i tre punti contro un’avversaria diretta nella lotta per no retrocedere.

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Ferrini, Marrone, Martic; Grassini, Frigerio, Marino (Di Gesù), Kritta; Galeandro (74′ Di Dio), Sipos, Sene (86′ Cavallini). All. Valente

PRO VERCELLI (3-5-2): Rizzo; Clemente, Marchetti, De Marino (62′ Anton); Pino (85′ Romairone), Antonioli (62′ Rutigliano), Emmanuello (78′ Schenetti), Iotti Vigiani; Siafa (62′ Coppola), Comi. All. Bianchini

Marcatori: 25′ autorete di De Marino (P), 56′ Sipos (L), 63′ Rutigliano (P)

Arbitro: Cappai di Cagliari, coadiuvato da Ciannarella di NApoli e Tagliafierro di Caserta, quarto ufficiale Angelo di Marsala

Ammoniti: Marino (L), Marrone (L), De Marino (P), Furlan (L), all. Bianchini (P), Frigerio (L), Clemente (P), Martic (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 65

Vicenza 59

FeralpiSalò 48

AlbinoLeffe 41

Atalante U23 40

Trento 40

Alcione Milano 37

Virtus Verona 36

Giana Erminio 36

Lumezzane 35

Novara 35

Renate 34

Pergolettese 33

Arzignano 32

Pro Vercelli 30

Lecco 29

Triestina 23

Caldiero Terme 20

Pro Patria 18

Union Clodiense 15