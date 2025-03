Serie C. Il Lecco torna alla vittoria al Rigamonti-Ceppi: Giana battuta 1-0

Il Lecco risale in classifica e si allontana dalla zona play-out

Il gol di Sipos al 21′ regala i tre punti ai blucelesti

LECCO – Il Lecco di Valente batte la Giana Erminio 1-0 e torna alla vittoria in campionato dopo cinque pareggi consecutivi. Nei primi minuti il Lecco ha sofferto fino al gol di Sipos poi, ha preso campo e fiducia creando diverse occasioni da rete ma non trovando il raddoppio.

Nella ripresa gli ospiti hanno alzato la propria linea schiacciando il Lecco nella propria metà campo, ma la difesa bluceleste ha retto la pressione avversaria. In particolare, Furlan è stato determinante e con le sue parate ha salvato più volte il risultato del Rigamonti-Ceppi. Negli ultimi dieci minuti con l’ingresso di Sene al posto di Galeandro la squadra si è allungata e si sono sfruttati meglio anche i contropiedi.

Con la vittoria odierna, il Lecco lascia finalmente il 15° posto e si allontana dalla zona play-out scalvando sia Pergolettese che Lumezzane e tocca quota 40 punti.

Mister Valente deve mettere mano alla difesa a causa del problema alla caviglia di Ferrini e la squalifica di Martic, quindi sceglie nella linea a tre con Battistini a destra, Marrone centrale e Kritta a sinistra. Novità anche a centrocampo con Anderson titolale sulla fascia destra e Cavallini su quella sinistra, in mediana Frigerio, Zanellato e Marino. Davanti il duo formato da Galeandro e Sipos.

Sul fronte opposto formazione speculare per Chiappella con Mangiapoco tra i pali, Alborghetti, Ferri e Tirelli in difesa. Il centrocampo a cinque è formato da Caferri, Nichetti, Marotta, Previtali e De Maria. In attacco Capelli e Stuckler.

Cronaca

Inizia forte la Giana Erminio con un bel cross in mezzo di Capelli (G), dopo neanche un minuto di partita, che trova in area Caferri (G) che colpisce di testa, ma Furlan (L) salva sulla linea. Il Lecco pressa alto e prova a manovrare da dietro, ma quando non riesce a bucare avversaria va al tiro dalla distanza come al 12′ con Kritta.

Al 13′ nuova occasione con gli ospiti: cross di De Maria (G), la difesa bluceleste dorme ma non Furlan (L) che respinge la testata a colpo sicuro di Caferri (G). Il Lecco passa il vantaggio al 21′: lancio lungo di Marrone (L), raccoglie Sipos (L) in area che approfitta della prima incertezza difensiva della Giana, mette a sedere Ferri (G) e buca la porta difesa da Mangiapoco (G).

I blucelesti provano ad incrementare il vantaggio con uno schema da calcio d’angolo al 29′: Marino (L) trova Kritta (L) fuori dall’area che stoppa e tira, la palla però esce di poco. Al 36′ il Lecco prova un altro schema da punizione a centrocampo: Marino (L) consegna la palla a Cavallini (L) che crossa al bacio per la testa di Sipos (L), la palla esce di millimetri.

La Giana risponde al 38′ con il cross dalla destra di Caferrri (L) per Capelli (L), l’attaccante colpisce centrale senza non impensierisce il portiere di casa.

Il Lecco soffre nei minuti iniziali soprattutto sulle fasce ma poi col passare dei minuti incomincia a prendere le misure alla Giana e trova il gol con Sipos. I blucelesti hanno altre occasioni per raddoppiare ma mancano di poco la porta.

Secondo Tempo

Valente cambia subito ad inizio ripresa togliendo Anderson, ammonito, per Di Dio. Il Lecco nei primi dieci minuti della ripresa subisce l’aggressività avversaria e non riesce uscire dalla propria metà campo. Al 58′, Furlan (L) compie l’ennesimo prodigio di giornata salvando il risultato dalla incornata di Stuckler (L)

Al 60′ esordisce in prima squadra il giovane della Primavera Anastasini che rileva sulla fascia Cavallini. La Giana costringe la squadra di Valente a difendersi bassa, i blucelesti provano a farsi vedere in ripartenza ma non riescono ad avvicinarsi alla porta di Mangiapoco (G).

Al 76′, punizione dal limite di Nichetti (G) la palla colpisce la barriera e termina in corner, un minuto dopo da fuori area tira Tirelli (G) ma la palla esce. Il neo entrato Sene (L) ha la prima occasione del secondo tempo per il Lecco all’80’: l’attaccante calcia forte verso la porta, ma la palla esce.

All’87’ nuova occasione per il Lecco con la girata di Sipos (L), Mangiapoco (G) la salva mettendola in corner. Dall’angolo successivo ci prova ancora l’attaccante croato ma Avinci (G) la respinge sulla riga. I blucelesti chiudano in avanti con Marino (L) che al 90′ sfiora il palo con un tiro di collo esterno.

Secondo tempo di sofferenza per il Lecco, ma la difesa regge e porta a casa il risultato con merito davanti ai propri tifosi.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Kritta ; Anderson (46′ Di Dio), Frigerio (79′ Kristoffersen), Zanellato (70′ Di Gesù), Marino, Cavallini (60′ Anastasini); Galeandro (34′ Sene), Sipos. All. Valente

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri (62′ Scaringi), Tirelli (86′ Bassanini); Caferri , Nichetti, Marotta (86′ Renda), Previtali, De Maria; Capelli (62′ Lamesta), Stuckler. All. Chiappella

Marcatori: 21′ Sipos

Arbitro: Burlanda di Genova coadiuvato da Zezza di Ostia Lido e Fanara di Cosenza, quarto uomo Teghille di Collegno

Ammoniti: Anderson (L), Capelli (G), Furlan (L), Ferri (G), Caferri (G), Marino (L), Galeandro (L)

Espulsi:

Classifica

Vicenza 77

Padova 76

FeralpiSalò 65

Trento 53

AlbinoLeffe 53

Renate 53

Giana Erminio 49

Virtus Verona 48

Atalanta U23 47

Alcione Milano 45

Novara 45

Arzignano 44

Lecco 40

Pergolettese 39

Lumezzane 39

Pro Vercelli 36

Triestina 33

Pro Patria 29

Caldiero Terme 26

Union Clodiense 21