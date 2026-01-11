Serie C. Il Lecco torna alla vittoria: Sipos firma l’1-0 contro la Triestina

I blucelesti tengono il passo dell’Union Brescia e allungano sul Cittadella

Decide la partita il rigore di Sipos al 43′

LECCO – Il Lecco torna alla vittoria in casa, dopo il mezzo passo falso di Ospitaletto, grazie a una gara combattuta contro un’avversaria di livello nonostante la posizione in classifica. Infatti, nel primo tempo la Triestina ha ben contenuto i blucelesti che non riuscivano a trovare gli spazi per offendere. Infatti, la partita del Rigamonti-Ceppi si sblocca tramite un episodio e Sipos dal dischetto non delude.

Nella ripresa partita combattuta con diverse occasioni per parte e i portieri si rendono protagonisti nel salvare la propria porta. Da segnalare l’ottimo ingresso in campo del neo arrivo Basili che si è subito mosso bene nella trequarti bluceleste.

Mister Valente deve fare a meno dei lungodegenti Ndongue e Voltan ma si porta in panchina il nuovo arrivo Basili. In porta torna titolare Furlan, davanti a lui l’inedito trio formato da Tanco, Marrone e Romani. A centrocampo Rizzo, Metlika, Zanellato e Kritta. Mallamo torna sulla linea della trequarti con Furrer, a supporto di Sipos.

Sul fronte opposto mister Tesser schiera il 4-3-1-2 con Matosevic tra i pali, in difesa Anzolin, Moretti, Silvestri e D’Amore. Nella mediana a tre: Jonsonn, Crnigoj e Voca. Come trequartista D’Urso dietro le due punte Kljajic e Faggioli.

Cronaca

Subito pressing alto della Triestina al 2′: D’Urso (T) ruba palla a Metlika (L) che va al tiro dal limite ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il Lecco prova a costruire gioco ma gli ospiti chiudono bene gli spazi e ripartono in velocità. Al 15′, nuova palla persa a centrocampo da parte dei padroni di casa: tiro di potenza di Crnigoj (T) che si spegne di poco a lato.

I blucelesti provano, senza riuscirci, ad attaccare la porta difesa da Matosevic (T) al 25′: cross in mezzo di Kritta (L), ma né Sipos (L) né Rizzo (L) arrivano in tempo ad impattare la sfera. La Triestina risponde con la discesa sulla sinistra di Kljajic (T), ben imbeccato da D’Urso (T), il tiro finisce tra le mani di Furlan (L).

Angolo a favore della Triestina, al 29′, su cui Kritta (L) commette un possibile fallo su Faggioli (T), l’arbitro richiamato dalla panchina alabardata va a vedere l’azione all’FVS ma per Massari non c’è nulla. Al 36′, il Lecco parte in contropiede e va al tiro dal limite con Kritta (L) ma la sua palla è troppo centrale per impensierire Matosevic (T)

Possibile svolta della partita al 39′: il direttore di gara fischia un rigore a favore del Lecco per un fallo di Crnigoj (T) su Rizzo (L). Richiamato al FVS, Massari conferma la sua decisione. Al 43′, dal dischetto si presenta Leon Sipos (L) che spiazza Matosevic (T) mettendola nell’angolino basso a destra: 1-0 Lecco.

I blucelesti passano in vantaggio nel finale di tempo con Sipos che dal dischetto è una certezza. La Triestina ci prova di più ma non riesce a trovare il gol. Il Lecco può e deve far meglio nella ripresa, Valente potrebbe inserire qualche giocatore per dare più dinamismo al suo attacco.

Secondo Tempo

La Triestina riparte all’attacco e ci prova con una punizione dalla distanza che si traduce in un nulla di fatto. Il Lecco risponde al 50′ con il tiro da fuori di Metlika (L), Matosevic (T) allontana in tuffo.

Al 60′ azione prolungata in area bluceleste: Jonsson (T) al tiro a botta sicura, sulla traiettoria si mette di traverso Marrone (L) che devia la palla in angolo. Due minuti dopo azione pericolosa in mischia, la difesa del Lecco riesce a ribattere sul tentativo di Voca (T).

Triplo cambio per il Lecco al posto di Zanellato, Rizzo e Furrer entrano Bonaiti, Mihali e il nuovo arrivo Basili. Proprio quest’ultimo ci prova subito a 67′ scaldando le mani di Matosevic (T) che copre bene il primo palo. Lecco pericoloso da angolo un minuto dopo: spizzata di Marrone (L) che allunga in area piccola, Tanco (L) la sfiora appena.

All’80’ grande chance per D’Urso (T), Furlan (L) compie un super intervento mettendola in angolo. Al 87′ angolo per il Lecco: sponda di Tanco (L) per Basili (L) che sfiora il gol all’esordio. Al 94′ ultima occasione per Mihali (L) che calcia alto.

Rispetto al primo tempo il Lecco ha giocato meglio, provandoci di più anche con i tiri da fuori e i giovani ingressi in campo hanno dato più intensità in avanti.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Marrone, Tanco, Romani; Rizzo (65′ Mihali), Metlika, Zanellato (65′ Bonaiti), Mallamo (76′ Nova), Kritta; Furrer (65′ Basili), Sipos (86′ Galeandro). All. Valente

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Anzolin, Moretti, Silvestri, D’Amore (54′ Tonetto); Jonsson (87′ Ellertsson), Crnigoj (80′ Attys), Voca; D’Urso; Faggioli (54′ Gunduz), Kljajic. All. Tesser

Marcatori: 43′ Sipos (L) su rigore

Arbitro: Massari di Torino coadiuvato da Di Meo di Nichelino e Skura di Jesi, quarto ufficiale Vailati di Crema e al FVS Nicosia di Saronno

Ammoniti: Tanco (L), Tonetto (T)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 53

Union Brescia 42

Lecco 41

Cittadella 35

Alcione Milano 33

Inter U23 31

Renate 31

Trento 30

Arzignano 27

Pro Vercelli 27

Lumezzane 26

Giana Erminio 26

Dolomiti Bellunesi 25

AlbinoLeffe 24

Ospitaletto 23

Novara 23

Virtus Verona 18

Pergolettese 15

Pro Patria 12

Triestina -2