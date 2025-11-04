Serie C. In vendita i biglietti per il match Novara-Lecco

La gara contro la formazione piemontese si gioca al Silvio Piola domenica, 9 novembre, alle 17:30

I blucelesti alla ricerca della terza vittoria consecutiva

LECCO – Dopo la recente scorpacciata di gol inflitta all’Arzignano Valchiampo, il Lecco di mister Federico Valente si prepara ad un nuovo insidioso match contro il Novara che si disputerà allo stadio Silvio Piola domenica 9 novembre, alle ore 17:30.

La formazione di Andrea Zanchetta è al 14° posto in classifica e finora ha vinto solo una partita su 12 incontri giocati. La maggior parte dei punti sono invece arrivati grazie ai numerosi pareggi, ben nove, cifra record in tutti i tre gironi di Serie C. Il Lecco, invece, insieme a Vicenza e Union Brescia si sta staccando sempre più dal resto del gruppo, la prima delle inseguitrici è l’Inter U23 a cinque lunghezze di distanza dopo aver vinto il posticipo di lunedì contro l’Albinoleffe.

I biglietti per Novara-Lecco 13ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita a partire da martedì 4 novembre alle 10:00 e disponibili online sul sito di TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate consultabili al seguente link. Il costo del biglietto per il settore ospiti del Silvio Piola è di 15 euro.

Per i residenti nella provincia di Lecco è consentito l’acquisto esclusivamente nel Settore Ospiti, come da disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara, cioè sabato 8 novembre. Mentre, il giorno della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il settore ospiti.