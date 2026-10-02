Serie C. In vendita i biglietti per la sfida tra Lecco e Union Brescia

Match in programma domenica, 4 ottobre, alle 12:30 al Rigamonti-Ceppi
Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Brescia e Mantova
LECCO – È iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Lecco e Union Brescia che si disputerà domenica 4 ottobre alle 12:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.
La società bluceleste comunica che a seguito della determinazione nr. 36/2026 di mercoledì 30 settembre dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Prefettura di Lecco su indicazione del CASMS ha disposto in data giovedì 1° ottobre 2026 il divieto di vendita ai residenti nelle province di Brescia e Mantova per la partita Lecco-Union Brescia.
La restrizione non viene applicata a chi è in possesso dell’abbonamento alla Calcio Lecco 1912 per la stagione 2026/2027.
Modalità di vendita
La vendita online inizia giovedì 1° ottobre alle ore 18:30 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione. Mentre, la vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna in via don Pozzi 6 inizia venerdì 2 ottobre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 2 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, sabato 3 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e domenica 4 ottobre, giorno della partita, a partire dalle 10:30 e fino alle 12:30.
In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket.
Come da comunicazione n° 555/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non sarà possibile acquistare i biglietti per la partita dopo l’orario del fischio d’inizio. L’ingresso allo stadio per chi è già in possesso del titolo d’accesso sarà comunque consentito anche dopo l’inizio del match.
Prezzi
|SETTORE
|INTERO
|RIDOTTO
|TRIBUNA CENTRALE
|€ 45
|€ 35
|TRIBUNA LATERALE
|€ 30
|€ 25
|DISTINTI
|€ 15
|€ 10
|CURVA NORD
|€ 10
|–
Riduzioni
- Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);
- Under 18 (nati dal 2008 in avanti).
Ingresso Gratuito
- I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori
- I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti, con un accompagnatore
- Disabili deambulanti, in tutti i settori.
Promozioni
Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.
Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.
Settore Ospiti
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi per la partita sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:
- 1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;
- 2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;
- 3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;
- 4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;
- Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;
- Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.
Info generali
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.
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