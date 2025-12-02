Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Alcione

La sfida contro la squadra di Cusatis si gioca lunedì, 8 dicembre, al Rigamonti-Ceppi: calcio d’inizio alle 14:30

Il Lecco deve ritrovare la via del gol e tornare a far punti

LECCO – Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi nel posticipo di lunedì, 8 dicembre, dopo la deludente performance contro la capolista Vicenza che, ora, è a più 12 sulla coppia delle inseguitrici formata dai blucelesti e dall’Union Brescia di Diana che, ieri, ha pareggiato fuoricasa contro il Cittadella.

La formazione di Valente nelle ultime cinque gare ha raccolto solo sei punti sui quindici disponibili e favorito il riavvicinarsi dell’inseguitrici, tra cui la prossima avversaria: l’Alcione Milano di Giovanni Cusatis. L’undici milanese, ora, si trova al quinto posto e solo meno tre punti dal Lecco che non più permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere salda la terza piazza.

I biglietti per la gara Lecco–Alcione Milano in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi e valida per 17ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi sono in vendita presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes;

, sul sito di Alla biglietteria della Tribuna in via don Pozzi 6, Lecco, a partire da venerdì 5 dicembre dalle 10:30. a biglietteria è aperta venerdì 5 dicembre 2025 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e lunedì 8 dicembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 12:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del settore ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito di Etes ;

; Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.