Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Alcione

La sfida contro la squadra di Cusatis si gioca lunedì, 8 dicembre, al Rigamonti-Ceppi: calcio d’inizio alle 14:30
Il Lecco deve ritrovare la via del gol e tornare a far punti
LECCO – Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi nel posticipo di lunedì, 8 dicembre, dopo la deludente performance contro la capolista Vicenza che, ora, è a più 12 sulla coppia delle inseguitrici formata dai blucelesti e dall’Union Brescia di Diana che, ieri, ha pareggiato fuoricasa contro il Cittadella.
La formazione di Valente nelle ultime cinque gare ha raccolto solo sei punti sui quindici disponibili e favorito il riavvicinarsi dell’inseguitrici, tra cui la prossima avversaria: l’Alcione Milano di Giovanni Cusatis. L’undici milanese, ora, si trova al quinto posto e solo meno tre punti dal Lecco che non più permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere salda la terza piazza.
I biglietti per la gara Lecco–Alcione Milano in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi e valida per 17ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi sono in vendita presso i seguenti punti vendita:
- Online, sul sito di Etes;
- Alla biglietteria della Tribuna in via don Pozzi 6, Lecco, a partire da venerdì 5 dicembre dalle 10:30. a biglietteria è aperta venerdì 5 dicembre 2025 dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e lunedì 8 dicembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 12:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.
Prezzi
- Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;
- Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;
- Distinti € 15, ridotto 10;
- Curva Nord e settore ospiti €10.
Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.
Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.
Settore ospiti
La vendita dei biglietti del settore ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19 del giorno antecedente alla partita.
- I tagliandi sono acquistabili online sul sito di Etes;
- Il prezzo del biglietto è di € 10.
Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:
- 1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;
- 2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;
- 3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;
- 4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;
- Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;
- Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.
Info generali
Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.