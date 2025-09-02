Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Dolomiti Bellunesi

I blucelesti tornano a giocare al Rigamonti-Ceppi per ritrovare i tre punti

Lecco-Dolomiti Bellunesi si disputa domenica, 7 settembre, alle ore 15

LECCO – Per la terza giornata di Serie C, la Calcio Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi contro un’altra neo promossa la Dolomiti Bellunesi che l’anno scorso ha chiuso il Girone C di Serie D al primo posto a quota 78 punti frutto di 23 gare vinte, 9 pareggi e solo 6 sconfitte conquistando così il passaggio di categoria.

La formazione guidata da Nicola Zanini si è approcciata alla Serie C con due pareggi contro AlbinoLeffe e Novara, ed è attualmente al 12° posto del girone. I blucelesti, invece, sono al quarto posto dopo la vittoria con l’Ospitaletto e il pareggio esterno contro la Triestina.

Per il match di domenica sarà assente Mattia Rizzo in quanto è stato convocato dalla nazionale svizzera U20. Con la selezione elvetica il numero 45 bluceleste disputerà le gare di Élite League contro i pari età della Germania, venerdì 5 settembre, ore 18:30 allo Stadion Niedermatten, Wohlen e della Repubblica Ceca, lunedì 8 settembre 2025, ore 15:00 allo Stadion Niedermatten, Wohlen.

I biglietti per il match Lecco-Dolomiti Bellunesi che si giocherà domenica 7 settembre alle ore 15 sono in vendita nelle seguenti modalità:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6) la vendita inizierà venerdì 5 settembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 7 settembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 13:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.