Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Pro Patria

I blucelesti devono vincere lo scontro salvezza per uscire dalla zona play-out

Lecco-Pro Patria si gioca allo stadio Rigamonti-Ceppi sabato 22 febbraio all 17:30

LECCO – Il Lecco di Valente torna a giocare tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi dove in questa stagione ha raccolto ben 24 punti, a fronte dei miseri 5 ottenuti in trasferta. La prossima rivale dei blucelesti è la Pro Patria, diretta concorrente per la salvezza, infatti la formazione di Sala è terzultima a 21 punti. Il match inizierà alle ore 17:30 di sabato 22 febbraio.

I biglietti per la gara Lecco-Pro Patria sono in vendita nelle seguenti modalità:

Online, sul sito di Etes;

In sede allo stadio Rigamonti Ceppi alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita i inizierà venerdì 21 febbraio alle ore 10:00. La biglietteria sarà aperta venerdì 21 febbraio dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e sabato 22, giorno della partita, a partire dalle 15:00. In quest’ultima fase sarà aperta anche la biglietteria del settore Distinti .;

.; I biglietti sono anche disponibili anche presso lo Shamrock Pub in via Giuseppe Parini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e domenica dalle 12:00 all’01:00).

Prezzi

Tribuna d’Onore € 50;

Tribuna Centrale € 32; ridotto € 26:

Tribuna Laterale € 26; ridotto € 20;

Distinti € 20; ridotto € 13 ( Promo Giovani € 10 );

); Curva Nord e settore ospiti €10.

La Promo Giovani è valida per tutti i ragazzi nati dal 2000 al 2018 avranno la possibilità di acquistare un biglietto nel settore distinti al prezzo promozionale di 10 Euro.

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti); Donne; Ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2007 e fino al 2018). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Per i portatori di handicap al 100% il biglietto sarà gratuito nei distinti anche per l’accompagnatore, mentre per i portatori di handicap dal 70% in su il biglietto sarà gratuito per il disabile, mentre sarà a pagamento per l’accompagnatore.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto sarà di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.