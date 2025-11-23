Serie C. Lecco beffato 1-0 in casa dal Cittadella

I blucelesti escono sconfitti dal Rigamonti-Ceppi

Decide la partita il rigore di Castelli al 86′

LECCO – Una vera e propria beffa per i blucelesti che dominano per tutta la partita ma prendono gol per un’ingenuità difensiva dell’uomo simbolo di questo Lecco, Niccolò Zanellato che anticipa in maniera scomposta l’attaccante del Cittadella e l’arbitro concede il rigore che decide la partita a favore degli ospiti.

Una prestazione, comunque, da incorniciare per la squadra di Valente che rimane al secondo posto il classifica dietro al Vicenza a quota 30 punti e settimana ci sarà la sfida al vertice in casa della capolista.

Mister Federico Valente schiera Furlan in porta, torna titolare Romani a fianco a di Tanco e Battistini. In mediana la coppia Zanellato e Metlika, sulle fasce Kritta a sinistra e Rizzo a destra, dietro le punte esordio dal primo minuto per Voltan in coppia con Galeandro, davanti il perno centrale è Leon Sipos.

Sul fronte opposto mister Manuel Iori schiera il 3-4-3 con Zanellati tra i pali, in difesa Salvi, Redolfi, Cecchetto. A centrocampo con De Zen, Verna, Amatucci e Crialese. Davanti la coppia formata da Castelli, Falcinelli e Rabbi.

Cronaca

Si accende subito la partita del Rigamonti-Ceppi al 2′ con un’occasione per il Lecco: Voltan (L) ruba la palla ad un difensore avversario e la passa in mezzo a Sipos (L) che sbaglia clamorosamente, gran parata di Zanellati (C). Al 6′, nuova azione bluceleste discesa di Kritta (L) sulla sinistra che trova sul primo palo Galeandro (L), ancora il numero uno veneto salva i suoi mettendo la palla in angolo.

I padroni di casa manovrano bene il gioco, il Cittadella attende nella propria metà campo e prova a ripartire in contropiede. Il Lecco si rivede in attacco al 21′: cross di Battistini (L) dalla trequarti per la testa di Galeandro (L), la palla termina alta di poco. Il primo tiro del Cittadella arriva al 26′ con Castelli (C) che ci prova dal limite dell’area, Furlan (L) blocca sicuro.

La formazione di Valente risponde al 29′, rimessa lunga di Tanco (L), Sipos(L) la allunga di testa per Galeandro (L) che appoggia dietro per Voltan (L) che calcia a rete, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Occasione d’oro al 32′: grande lancio in verticale di Zanellato (L) per Sipos (L) che tenta il pallonetto su Zanellati (C) ma la palla si alza troppo. Dall’altra parte Amatucci (C) pesca bene in area bluceleste Falcinelli (C) che conclude alto.

Al 39′ tiro cross di Battistini (L), il portiere ospite chiude bene il primo palo. Al 40′, ci prova ancora Voltan (L) dalla distanza ma Zanellati (C) in tuffo chiude lo specchio. Azione prolungata del Lecco al 45′ con Voltan (L) che tenta un altro tiro da fuori, deviato da un difensore ospite, Zanellati (C) non si fa sorprendere e salva ancora una volta la propria porta.

Il Lecco domina il gioco tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi sia nel gioco che nelle occasioni, manca solo il gol per certificare il buon gioco di Valente.

Secondo Tempo

Il Lecco riparte subito all’attacco con il tiro dai 25 metri di Metlika (L), il rasoterra esce di poco a lato. Al 53′ angolo a favore dei blucelesti, la palla respinta dalla difesa del Cittadella arriva sui piedi di Romani (L) che la spedisce, però, in tribuna. Un minuto dopo ancora Lecco in attacco con il cross rasoterra di Kritta (L) per Sipos (L) che la mette fuori di poco.

Al 62′ grande palla sul filo del fuorigioco di Zanellato (L) per Kritta (L) che le mette in mezzo forte e tagliata, la palla arriva sui piedi di Galeandro (L) che si gira veloce ma conclude a fil di palo. Ancora il numero 11 ha la chance per sbloccare il risultato al 68′ di testa, ma la palla ancora una volta finisce fuori.

Il pubblico della Nord intona dei cori polemici nei confronti del sindaco Gattinoni riguardo la polemica sullo stadio ed espone lo striscione “Rigamonti Ceppi orgoglio della città, quando il Comune si sveglierà?”. Entrano forze fresche nella squadra di Valente al 69′: dentro Alaoui e Pellegrino per Galeandro e Rizzo.

Il Cittadella tenta l’ultimo sforzo in avanti e Zanelllato (L) salta in maniera scomposta su un cross innocuo e tocca la palla con la mano, l’arbitro viene chiamato a controllare al FVS e convalida la sua decisione. Dagli undici metri ci va Castelli (C) che spiazza Furlan (L) e insacca il gol dell’1-0 all’86’.

Il Lecco prova a pareggiarla con il solito cross di Kritta (L) per il taglio di Sipos (L) la difesa ospite chiude bene. Tutti blucelesti in avanti per l’ultimo angolo, va Mihali (L) al tiro che viene respinto, l’arbitro viene chiamato di nuovo all’FVS

Il Lecco esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi per un’ingenuità in fase difensiva che non deve condizionare l’andamento positivo della squadra che rimane al secondo posto in classifica.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Rizzo (Pellegrino), Metlika, Zanellato, Kritta; Galeandro (Alaoui), Voltan; Sipos. All. Valente

CITTADELLA (3-4-3): Zanellati; Salvi, Redolfi, Cecchetto (80′ Gatti); De Zen (59′ D’Alessio), Verna, Amatucci, Crialese; Falcinelli (80′ Bunino), Castelli, Rabbi (59′ Pavan). All. Iori

Marcatori: 86′ Castelli (Rig)

Arbitro: Mbei di Cuneo coadiuvato di Raccanello di Viterbo e Granata di Viterbo, quarto ufficiale Cerea di Bergamo, al FVS Taverna di Bergamo.

Ammoniti: De Zen (C), Cecchetto (C), Zanellato (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 39

Lecco 30

Union Brescia 29

Cittadella 27

Inter U23 25

Alcione Milano 24

Pro Vercelli 22

Trento 20

Renate 20

Giana Erminio 19

Novara 18

Lumezzane 16

AlbinoLeffe 16

Ospitaletto 14

Arzignano 14

Dolomiti Bellunesi 14

Pergolettese 13

Pro Patria 12

Virtus Verona 12

Triestina -9