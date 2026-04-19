Serie C. Lecco e Lumezzane pareggiano 2-2 al Rigamonti-Ceppi

Il Lecco rallenta la sua corsa contro la squadra di Troise

Blucelesti in vantaggio con Konaté al 25′, pareggio su rigore al 36′ con Iori, raddoppio Lecco firmato da Konatè al 45+3′, gli ospiti di nuovo in gol al 47′

LECCO – Dopo due vittorie consecutive il Lecco frena la sua corsa in casa contro il Lumezzane di Emanuele Troise che ha raggiunto i padroni di casa per due volte. Un primo tempo combattuto poi nella ripresa la squadra di Valente è calata senza più trovare la via del gol. I blucelesti rimangono terzi alle spalle dell’Union Brescia che vince 2-0 contro la Dolomiti Bellunesi.

Mister Federico Valente conferma la stessa formazione delle ultime gare con Furlan in porta; Rizzo, Battistini e Romani e nel trio difensivo. In mediana da destra a sinistra Urso, Metlika, Mallamo e Kritta. Duca dietro le due punte Konatè e Sipos.

Sul fronte opposto mister Emanuele Troise schiera Drago in porta, davanti a lui difesa a quattro con Moscati, Deratti, Stivanello e Mancini; a centrocampo Ghillani, Paghera, Rolando e Iori. Davanti la coppia formata da Anatriello e Caccavo.

Cronaca

Nonostante la pioggia a dirotto nel pre gara del Rigamonti-Ceppi si inizia a giocare ma con ben mezz’ora di ritardo in attesa che si asciughi il campo. Il Lecco prova ad impostare il gioco, gli ospiti chiudono bene gli spazi nei minuti iniziali. I blucelesti manovrano con una bella combinazione tra Urso (L) e Metlika (L) ma rimediano solo un calcio d’angolo al 5′: da corner Sipos (L) ci prova di testa ma la mette fuori.

Il Lumezzane risponde con il colpo di testa di Caccavo (LU) che esce alto sopra la traversa, al 11′. Fuga sulla sinistra di Iori (LU), al 25′, che viene contrastato bene da Rizzo (L). Al 25′ si sblocca la partita del Rigamonti-Ceppi: corner dalla sinistra per Konaté (L) che svetta sugli avversari e segna il suo terzo gol in bluceleste.

Al 29′, Valente chiama in azione il FVS per un possibile fallo di mano in area del Lumezzane di Paghera (LU), ma per l’arbitro non c’è nulla. Sacchi fischia rigore per gli ospiti per un fallo di Romani (L) su Caccavo (LU): al 36′ Iori (LU) dal dischetto spiazza Furlan (L). Il Lecco reagisce subito con il tentativo di Sipos (L) che sbatte contro la difesa rossoblù.

Combinazione nel finale di tempo tra Iori (LU) e Caccavo (L), l’attaccante però tira addosso a un difensore bluceleste. La squadra di Valente ripassa in vantaggio, al 47′, con la grande imbucata di Mallamo (L) per il taglio di Konaté (L) che calcia di prima rasoterra anticipando l’intervento del portiere Drago (LU).

Un Lecco molto concreto quello del primo tempo che passa in vantaggio con Konaté dopo 25 minuti combattuti. Il gol degli ospiti arriva su rigore dubbio, ma i blucelesti non mollano e nel finale trovano il gol del 2-1 con la doppietta del numero 51. Non bisogna pensare che sia già fatta e continuare combattere per portare a casa il risultato.

Secondo Tempo

Neanche dopo due minuti di gioco nella ripresa e il Lumezzane trova il gol del pareggio: Iori (LU) mette palla al centro e Ghillani (L) trova l’imbucata vincente su una clamorosa dormita della difesa bluceleste.

Il Lecco si spinge in avanti al 57′ con Metlika (L) che dal limite dell’area trova Sipos (L) che calcia, ma Moscati (LU) ci mette il corpo a difesa della propria porta. Al 66′ occasionissima per Konaté (L), Deratti (LU) rinvia la sfera ma si trova l’attaccante del Lecco alle spalle che calcia di prima e non trova la porta.

Contropiede da una parte e dall’altra, Parker (L) lotta contro tutta la difesa avversaria ma trova un angolo d’oro. Nuova opportunità per il Lecco al 71′: Moscato (L) però anticipa il colpo di testa di Parker (L). Bello spunto di Furrer (L) sulla sinistra che ne salta due, Paghera (LU) stende l’attaccante bluceleste.

A battere la punizione va Mallamo (L) al 80′ che la mette in mezzo, ottima uscita alta di Drago (LU) che la mette in angolo. Sulla ribattuta Duca (L) calcia poco lontano dal palo. Nel finale grande salvataggio di Deratti (LU) su Parker (L) che viene anticipato al momento del tiro.

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Rizzo, Battistini, Romani (67′ Furrer); Urso (80′ Bonaiti), Metlika (73′ Zanellato), Mallamo, Kritta (73′ Ferrini); Duca; Konatè, Sipos (67′ Parker) . All. Valente

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Deratti, Stivanello, Mancini (87′ Colangiuli); Ghillani (64′ Motta), Paghera, Rolando, Iori (77′ Ferro); Anatriello (64′ Malotti), Caccavo (77′ Gallea). All. Troise

Marcatori: 26′ Konaté (L), 36′ Iori (LU) su rigore, 45+3′ Konaté (L); 47′ Ghillani (LU)

Arbitro: Sacchi di Macerata coadiuvato da Leotta di Acireale e Minutoli di Messina, quarto ufficiale Colaninno di Nola; al FVS Colazzo di Casarano

Ammoniti: Romani (L), Ghillani (LU), Paghera (LU), Gallea (LU)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 86

Union Brescia 66

Lecco 64

Trento 62

Renate 61

Cittadella 59

Lumezzane 53

Alcione Milano 52

AlbinoLeffe 50

Arzignano 50

Giana Erminio 49

Inter U23 48

Pro Vercelli 46

Ospitaletto 45

Novara 44

Dolomiti Bellunesi 39

Pergolettese 38

Virtus Verona 25

Pro Patria 23

Triestina 12