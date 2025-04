Serie C. Lecco sconfitto a Caldiero per 1 a 0

La squadra di Valente chiude la stagione senza vittorie in trasferta

Decide la partita il gol di Nessi al 20′ del primo tempo

CALDIERO TERME – Obiettivo mancato per i blucelesti di mister Federico Valente che chiudono con zero vittorie esterne in stagione. Era l’ultima chance il Lecco che contro il Caldiero Terme ha subito il gol del vantaggio al 20′ del primo tempo, ma poi non è riuscito a ribaltare il risultato.

Gli innesti di Kristoffesen e Grassini nella ripresa hanno dato maggior supporto alla fase offensiva però, i veneti hanno retto fino al 95′ portando così a casa tre punti fondamentali per la loro corsa play-out.

I padroni di casa di mister Cristian Soave scelgono di schierare un 4-3-2-1 con Crespi in porta, nella linea difensiva Pelagatti, Gobbetti, Nessi e Pelamatti. In mediana Gattoni, Mondini e Florio, i due trequartisti sono Cazzadori e Fasa dietro l’unica punta Scappini.

Mister Valente sceglie la stessa formazione del match contro l’Albinoleffe eccezion fatta per Dalmasso tra i pali al posto di Furlan, davanti a lui difesa a tre con Martic, Battistini e Kritta. A centrocampo Di Dio, Frigerio, Zanellato, Marino e Cavallini. Davanti la coppia titolare formata da Sipos e Galeandro.

Cronaca

Il Lecco parte bene gestendo la palla nei primi minuti di gara al Berti, ma fatica ad addentrarsi nella trequarti avversaria. La prima occasione della partita arriva al 14′ con il tiro da fuori di Galeandro (L), Crespi (C) in tuffo la mette fuori.

Al 19′, i veneti rispondono il tiro-cross di Fasan (C), Dalmasso (L) smanaccia mettendola in angolo e anticipando l’intervento di testa di Cazzaniga (C). Da corner i padroni di casa trovano il gol del vantaggio, al 20′, con Nessi (C) che vince il duello con Kritta (L) e mette la palla in rete di testa.

I blucelesti provano a reagire con una bella combinazione tra Di Dio e Frigerio ma quest’ultimo s’infortuna dopo aver tentato un colpo di tacco ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto di Di Gesù. Al 28′, punizione dalla trequarti destra per il Lecco: batte Marino (L), al centro dell’area la spizza Gattoni (C) allungano la traiettoria, la palla arriva sui piedi di Battistini (L) che di piatto la mette fuori.

Zanellato (L), al 30′, prova a pescare Sipos (L) con un gran lancio da centrocampo, ma l’attaccante croato viene anticipato nel controllo dall’uscita di Crespi (C). Nuovo calcio d’angolo per il Caldiero al 34′ ma, questa volta il Lecco fa muro con Sipos (L).

I primi 45 minuti si chiudono con una chance per i padroni di casa, anche se poi annullata per fuorigioco: rilancio lungo per Fasan (C) che si ritrova contro la scoperta difesa bluceleste, il numero 10 tenta il tiro dal limite ma Scappini (C) fa auto-muro e salva la porta difesa da Dalmasso (L).

Poca concretezza per il Lecco nel primo tempo del Berni mentre, gli avversari alla prima occasione hanno sbloccato il risultato con Nessi. Mister Valente deve pescare dalla panchina per dare maggiore brillantezza soprattutto in avanti.

Secondo Tempo

Doppio cambio in apertura per il Lecco dentro Kristoffersen e Grassini per Galeandro e Cavallini. L’attaccante norvegese mette subito, al 48′, più peso in area veneta facendo sponda per Sipos (L) che però viene murato al momento del tiro.

Il Caldiero va alla conclusione, al 52′, con Florio (L) dopo aver vinto un duello con Zanellato (L) ma, la palla termina fuori. Il Lecco manovra cercando la profondità sulle fasce con una grande azione innescata da Di Dio (L) che di prima allunga per Kritta (L) che crossa per Sipos (L) al centro dell’area piccola, però il croato viene anticipato da Gobbetti (C) di un soffio.

I blucelesti spingono in ripartenza e trovano un angolo pericoloso al 65′: Marino (L) per Kristoffersen (L) che colpisce male la sfera che termina sul fondo. Al 70′, Marino (L) trova Zanellato (L) al centro dell’area, il centrocampista la pizzica di punta ma, sul suo assist non ci arrivano né Kristoffesen (L) né Sipos (L).

Partita viva con azioni da parte e dall’altra: il Caldiero mette pressione alla difesa bluceleste mentre il Lecco risponde su azione, all’84’, cross di Kritta (L) dalla sinistra, sponda di Sipos (L) per Grassini (L) che in caduta non riesce a metterla in porta. All’88’ nuovo traversone di Kritta (L) che si trasforma in un tiro, Crespi (L) la respinge in area ma Anderson (L) calcia male.

Al Caldiero al 90′ viene annullato un gol a Pelagatti (C) per fuorigioco ma per eccessive proteste viene allontanato l’allenatore. In pieno recupero arriva un’espulsione anche per i blucelesti: Martic (L) tenta di colpire in pieno volto l’avversario e secondo il direttore di gara è gioco pericoloso.

Il Caldiero guadagna tre punti fondamentali per l’ingresso nei play-out, mentre il Lecco rimane a quota 43 al tredicesimo posto in classifica. Nella prossima ed ultima partita la squadra di Valente sfiderà l’Atalanta U23 tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi, venerdì 25 aprile, alle 16.

Tabellino

CALDIERO TERME (4-3-2-1): Crespi; Pelagatti, Gobbetti, Nessi, Pelamatti (73′ Molnar); Gattoni, Mondini, Florio (85′ Zerbato); Cazzadori (73′ Caccavo), Fasan (85′ Riahi); Scappini (57′ Mazzolo). All. Soave

LECCO (3-5-2): Dalmasso; Martic, Battistini, Kritta; Di Dio (82′ Anderson), Frigerio (27′ Di Gesù), Zanellato, Marino (82′ Attys) Cavallini (46′ Grassini); Sipos, Galeandro (46′ Kristoffersen). All. Valente

Marcatori: 20′ Nessi

Arbitro: Djurdjevic di Trieste assistito da Decorato di Cosenza e De Vito di Napoli, quarto ufficiale Papi di Prato

Ammoniti: Frigerio (L), Crespi (L), Battistini (L)

Espulsi: Soave (C), Martic (L)

Classifica

Padova 85

Vicenza 83

FeralpiSalò 72

AlbinoLeffe 59

Renate 57

Giana Erminio 56

Virtus Verona 55

Atalanta U23 54

Trento 54

Novara 52

Arzignano 50

Alcione Milano 46

Lecco 43

Lumezzane 41

Pergolettese 39

Pro Vercelli 37

Triestina 36

Pro Patria 34

Caldiero Terme 30

Union Clodiense 21