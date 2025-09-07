Serie C. Mister Valente: “I ragazzi hanno dimostrato grande cuore”

Il Lecco vince 3-0 contro la Dolomiti-Bellunesi

“Oggi si festeggia ma da domani si ricomincia a lavorare al massimo”

LECCO – “Senza palla vorrei che fossimo più intensi e vorrei che avessimo un ritmo più alto anche quando abbiamo la partita in mano”. Queste le prime parole di mister Federico Valente che oltre alla felicità per il successo casalingo per 3-0 contro la Dolomiti Bellunesi non manca di analizzare i punti critici su cui la sua squadra potrebbe migliorare nelle prossime partite.

“Sono contento sia di chi è entrato dal primo minuto e chi è subentrato, tutti hanno dimostrato tanto cuore e gamba. I ragazzi scendono sempre in campo per dare il massimo, questo è quello provo a trasmettere col mio staff. Abbiamo iniziato un percorso che deve continuare, non bisogna rilassarsi e continuare sulla linea dell’intensità e i ragazzi sono allineati su questa linea”.

Il Lecco nel secondo tempo ha fatto un po’ fatica e il mister spiega che: “Dopo un primo tempo così inteso sapevamo che alcuni come Galeandro e Sipos sarebbero calati. Sono contento di aver fatto la scelta di inserire Bonaiti, Anastasini e Mihali che sanno sia difendere bene che attaccare.”

“I due giovani Mihali e Anastasini si sono fatti vedere parecchio in allenamento ed in ogni sessione erano sul pezzo. Io non guardo l’età e i nomi, premio chi va davvero a duemila. Probabilmente oggi era la partita giusta per fare queste scelte. Sono contento anche per il pubblico che ci ha sostenuto per tutta la partita.”

Il gol di un difensore come Tanco è la conferma che anche la difesa è partecipe alla costruzione del gioco: “Il nostro attacco inizia dalla difesa, anche Battistini ha avuto due opportunità di andare a segno. Sono contento di Tanco che ha segnato sotto la nostra curva e anche il gol di Alaoiu che ha segnato attaccando bene il primo palo su un gran passaggio di Mihali”.

Valente, infine, spiega la scelta di Mallamo al posto di Metlika: “È stata una scelta di pancia, l’ho visto allenarsi bene in queste settimane. Sono contento di avere fatto delle scelte diverse a centrocampo”.

“Oggi si festeggia ma domani si va avanti a lavorare, si analizzano gli errori fatti e si prosegue nel percorso intrapreso. Ogni dettaglio è importante per continuare a lavorare bene. Sul fallo su Mallamo questa volta il FVB ci ha dato una mano, non sono contento che uno prenda rosso ma se ci sono delle regole, vanno rispettate”.