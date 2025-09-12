Serie C. Mister Valente su Inter U23-Lecco: “Non abbassiamo la guardia”

Il Lecco incontra i nerazzurri di Vecchi all’U-Power Stadium domenica 14 settembre alle 15

“Dovremo andare a duemila da subito, hanno giocatori di ottima qualità”

LECCO – “Mi aspetto una squadra con grande qualità individuale, hanno giocatori di gamba e molto interessanti. Perciò, dovremo essere pronti a rispondere alla loro intensità sin dall’inizio”. Questo il mantra di mister Federico Valente per la sfida tra Inter U23-Lecco che si giocherà domenica 14 settembre, alle 15, all’U-Power Stadium a Monza.

“Giocheremo in uno degli stadi più belli che ho visto sinora. I nostri ragazzi avranno l’opportunità di giocare su un campo esclusivo e con loro ci saranno molti dei nostri tifosi al seguito, questo deve essere di stimolo per andare a duemila da subito. Anche perchè se loro prendono fiducia giocando sarà difficile poi recuperare”.

Il tecnico bluceleste commenta quello che potrebbe essere il punto debole della squadra di Vecchi: “Essendo una squadra nuova, il reparto più difficile in cui trovare l’equilibrio è la difesa. Contro la Pro Patria hanno preso due gol pur essendo in vantaggio di due reti. Forse in quel reparto c’è un punto in cui possiamo fargli male”.

“Però la loro debolezza può anche essere il loro punto di forza perchè se ripartono vanno a duemila. Noi dobbiamo trovare il nostro equilibrio alzando il baricentro nella fase difensiva per essere pronti alle loro transizioni e al loro possesso palla perché hanno giocatori che hanno sia profondità che un bel cambio ritmo.”

“Inoltre, nelle due partite di campionato hanno fatto due gol su punizione e hanno tiratori importanti. Come dico sempre la palla deve essere tenuta il più lontano possibile dalla porta senza concedere calci d’angolo e punizioni. Loro hanno giocato con moduli diversi, sarà fondamentale quello che faremo noi nella fase di non possesso.”

Valente commenta anche il possibile rientro in campo di Frigerio nel match fra Inter U23 e Lecco: “Marco si è allenato questa settimana e sta sicuramente meglio. L’ultimo test sarà domani in rifinitura, è importante che sia a disposizione della squadra. Se così non fosse, nella partita di settimana scorsa, Galeandro mi ha fatto un’ottima impressione anche come trequartista. Come allenatore sono contento che ci sia concorrenza in allenamento”.

Col il ritorno in lista di Grassini c’è una bella concorrenza anche sulla destra: “Davide sta spingendo molto e ci ha fatto una bella impressione, così come Voltan. È bello avere più opzioni tra cui scegliere. A destra ci sono: Pellegrino, Rizzo, Mihali, e Grassini”.

“Anche a centrocampo c’è tanta concorrenza, sceglieremo in base alle caratteristiche dell’avversario di domenica. Vorrei dare l’occasione a tutti di scendere in campo, chi ha visto il primo tempo contro la Dolomiti Bellunesi sa quanto sia importante Zanellato per noi e per il nostro gioco”.

Infine Valente fa un appello pubblico per la ricerca di un campo in erba su cui allenarsi: “Stiamo cercando un campo, se qualcuno sente queste parole ce lo faccia sapere perchè siamo cercando un campo in erba top su cui fare degli allenamenti in settimana.”