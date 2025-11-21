Serie C. Mister Valente su Lecco-Cittadella: “La squadra non vede l’ora di giocare”

La sfida contro i veneti va in scena domenica 23 novembre, alle 20:30, al Rigamonti-Ceppi

“Ci sono alcune assenze, domani in rifinitura sceglieremo chi sta meglio”

LECCO – “Il tempo sicuramente condizionerà il campo, speriamo che nei prossimi giorni smetta di piovere anche perchè con troppa acqua abbiamo difficoltà a proporre il nostro gioco. Se guardo le previsioni sono fiducioso per domenica”. Queste le prime considerazioni di mister Federico Valente nella conferenza stampa di presentazione di Lecco-Cittadella che si giocherà domenica sera al Rigamonti-Ceppi.

“Con queste temperature che cambiamo da settimana a settimana, cambia anche il morale della squadra – spiega il tecnico – ma noi siamo abituati a questo perchè è il nostro mestiere e i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo domenica. Incrocerò un mister che conosco bene che allena una squadra in forma. Anche io non vedo l’ora di scendere in campo e vedere chi si è preparato bene per affrontare l’avversario”.

Riguardo la formazione che affronterà il Cittadella, Valente evidenzia che non hanno ancora le idee chiare: “Abbiamo qualche punto di domanda su chi schierare perchè Romani è rientrato ma quando era andato in nazionale che aveva già un problemino al soleo. Però questa settimana ha fatto tutte le sessioni d’allenamento. Poi Furrer sarà fuori perchè ha avuto un piccolo problema muscolare al polpaccio durante la partita scorsa. Mallamo, invece, ha preso una botta domenica e non vogliamo rischiarlo. Domani in rifinitura, con lo staff, vedremo chi sta al meglio. Sicuramente scenderà in campo chi sta davvero bene”

L’assenza di Furrer è importante ma non così preoccupante: “Senza di lui abbiamo fatto benissimo contro l’Arzignano. Se mi dovessi mettere le mani in testa per la sua assenza, sarei molto incoerente nei confronti della mia squadra e in confronto alla mia idea stessa. Adesso ci sarà spazio per qualcun’altro che sia Galeandro o Voltan che è un ex. C’è anche Pellegrino ha fatto molto bene questa settimana. Ci sono diverse idee che abbiamo in testa, solo vedendo i ragazzi domani potremo fare la scelte giuste”.

Il mister spiega la sua idea tattica in caso la squadra dovesse andare in svantaggio: “C’è sempre pronto un piano B, C, o D da mettere in atto. Anche se bisogna stare attenti a non ribaltare tutto sia se si è in svantaggio che in vantaggio. Se, per esempio, è un singolo episodio che ti porta in svantaggio prima bisogna metabolizzarlo e mantenersi lucidi perchè rischi di prendere subito un altro gol. La cosa più grave per un giocatore è avere ansia o paura ed essere instabile in campo. Di contro dopo aver fatto gol puoi essere euforico ma anche il quel caso bisogna rimanere sempre lucidi”.

Domenica sera il Lecco scenderà in campo nel secondo big match di giornata perchè alle 14:30 va in scena la sfida tra Union Brescia e Vicenza rispettivamente terza e prima forza del campionato e Valente esprime un desiderio sorridendo: “Se avessi una sfera magica vorrei che vincessimo sia noi che l’Union Brescia così da arrivare a meno cinque dal Vicenza per poi affrontarlo settimana prossima. Dobbiamo, però, pensare una gara alla volta.”