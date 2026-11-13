Serie C. Mister Valente su Novara-Lecco: “Servirà la massima intensità per vincere”

La sfida tra Novara e Lecco si giocherà domenica 15 novembre alle 12.30
Infortunio al polpaccio per Capello: ballottaggio tra Murillo, Moutassime e Fasan per sostituirlo
LECCO – “Rispetto alla partita dell’anno scorso col Novara è cambiata tutta la squadra, la partita di domenica scorsa è andata bene ma comunque abbiamo analizzato ciò che ancora deve essere fatto meglio”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente a due giorni dalla sfida di Novara che si giocherà al Silvio Piola alle 12:30 di domenica 15 novembre
“Abbiamo studiato bene il Novara. Conosco il loro tecnico: propone un calcio propositivo con l’obiettivo di metterci in difficoltà. A mio avviso, per entrambe le squadre l’attuale classifica è bugiarda, perché con un cambio di guida tecnica serve tempo per costruire una nuova identità di gioco. Loro sono molto pericolosi sui calci da fermo, ma noi scenderemo in campo pronti e con la massima intensità”.
“Il Novara è una squadra difficile da leggere – ha aggiunto il mister – imposta a tre o talvolta a quattro, facendo un’ottima fase difensiva. Hanno giocatori di gamba e ritmo, e noi dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che ci concederanno. Sarà una sfida interessante sotto il profilo tattico, nella quale dovremo farci trovare preparati sia in fase di possesso che di non possesso”.
Valente parla dell’infermeria: “Contro la Juventus Next Gen Capello ha accusato un problema al soleo e salterà probabilmente un paio di partite. Non è nulla di grave, ma serve prudenza. Abbiamo diverse alternative per sostituirlo, tra cui Murillo, Moutassime e Fasan: decideremo domani nella rifinitura. Ho piena fiducia in tutti i ragazzi, chiunque scenderà in campo darà il massimo”.
Sul fronte degli altri indisponibili: “Comi ha avuto un fastidio al ginocchio e sta svolgendo terapie, dovrebbe rientrare nell’arco di tre settimane. Dalmasso è invece fermo per un problema alla caviglia. Moutassime sta bene e ha già 45-60 minuti nelle gambe, così come il resto del gruppo. Rizzo è stato pre-convocato in Nazionale: è un ragazzo molto umile ed è un traguardo importante per lui, anche se gli sarebbe dispiaciuto non poter essere della partita con noi”.
In chiusura, un pensiero sull’atteggiamento da tenere in campo: “Dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla nostra prestazione. Giocheremo in un orario insolito che modifica le normali abitudini, ma andremo a Novara con l’obiettivo di imporre il nostro gioco e vincere. Gli ultimi risultati ci hanno dato grande autostima e la squadra è pronta”.
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