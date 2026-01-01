Serie C. Mister Valente su Ospitaletto-Lecco: “Serve massima concentrazione”

Il Lecco riparte dalla sfida contro l’Ospitaletto: sabato, 3 gennaio, alle 17.30

“Voltan ancora out, Ferrini e Zanellato sono da valutare”

LECCO – Mister Federico Valente presenta la prima partita del girone di ritorno che si giocherà sabato, 3 gennaio, alle 17.30 contro l’Ospitaletto tracciando un primo bilancio dei suoi primi undici mesi in bluceleste: “Sin dal primo giorno ho trovato un ambiente caldo che vive il calcio, e una società che mi ha dato la possibilità di esprimermi con staff e giocatori.”

“L’anno scorso l’obiettivo era in primis quello di salvarsi, poi abbiamo iniziato a mettere a punto una rosa che potesse far meglio. Con questo intento abbiamo iniziato la preparazione a luglio: fare meglio dell’annata passata, esprimendo un’idea di gioco propositivo. Un’idea sposata da tutto lo staff e i giocatori”.

Il tecnico guarda al prossimo impegno di campionato contro l’Ospitaletto dopo la pausa dedicata alle festività natalizie: “Una settimana di pausa non ti fa perdere tanto lavoro dal punto di vista atletico. Lunedì ci siamo rivisti, poi da martedì in avanti è stata una settimana tipo. Ci stiamo allenando a Rovagnate perchè il campo ci permette di simulare un campo in erba. Abbiamo lavorato con grande intensità per affrontare al meglio la partita di sabato”.

“Avevamo incontrato l’Ospitaletto ad agosto, in questo 6 mesi il Lecco è cambiato nella consapevolezze delle proprie forze. Siamo cresciuti nel consolidamento delle varie fasi di gioco. Abbiamo affrontato varie problematiche fisiche, nonostante ciò tutti lavorano intensamente e hanno sposato la nostra idea di gioco”.

“Vogliamo iniziare il 2026 nello stesso modo: dovremo essere intensi sin dal primo secondo in campo contro un avversario che ha ottenuto delle vittorie importanti nelle ultime gare e questi successi non sono figli del caso. Loro hanno un gioco interessante e hanno dimostrato che possono giocarsela in questa categoria, per questo dovremo essere concentrati al massimo”.

Valente fa il punto sugli infortunati: “L’infortunio di Voltan durerà un po’ di più del previsto, sperando che possa tornare intorno alla metà di gennaio. Zanellato è tornato ad allenarsi con la squadra facendo quasi tutto, capiremo come sta in questi due giorni rimanenti, il problema al soleo non è da sottovalutare. Anche Ferrini ha ripreso col gruppo questa settimana e anche lui è da valutare se potrà farcela”.

L’aspettative per il girone di ritorno del Lecco sono alte dopo un prima parte di stagione da record, ma il mister resta coi piedi per terra: “Se hai aspettative alte poi puoi rimanere deluso. È un concetto che cerco sempre di trasmettere: noi dobbiamo solo pensare a dare il meglio negli allenamenti e nelle partite. Ci siamo meritati i punti che abbiamo, ma non dobbiamo confermare solo i risultati, dobbiamo confermarci ogni settimana in allenamento”.

“I risultati, infatti, sono lo specchio di quanto si fa negli allenamenti. Siamo consci e consapevoli di dover dare sempre il massimo in campo per portare a casa punti e avere la voglia di difendere con tutto ciò che si ha: è questa la base. Questo concetto resta tale, che i punti siano 30, 37 o 42. Noi siamo responsabili per la prestazione, il resto arriva da sé”.

Infine, Valente conclude con i buoni propositi per il nuovo anno: “Personalmente, ma anche per tutti coloro che lavorano con me, l’augurio è di stare bene, questa è la cosa più importante. Poi vorrei essere una persona buona e vedere lo stesso nella squadra: vorrei avere un gruppo giusto, dritto. I valori delle persone sono sempre la cosa più importante. Dobbiamo apprezzare i momenti che viviamo ogni giorno, perché abbiamo la possibilità di lavorare sulla nostra passione e per questo dobbiamo essere grati ogni giorno”.