Serie C. Mister Valente su Triestina-Lecco: “Ci aspetta un gara dura”

Il Lecco si prepara alla sfida di sabato 30, in casa della Triestina: calcio d’inizio alle 18:00

“Dal mercato vorrei una punta, stiamo valutando alcuni nomi”

LECCO – “I discorsi burocratici non ci riguardano, noi partiamo dal presupposto che sabato alle 18 scendiamo in campo. Noi possiamo incidere solo sul nostro lavoro preparandoci al meglio possibile”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa pre partita sulla sfida che attende il suo Lecco sabato 30 agosto, ore 18, contro la Triestina.

Infatti, la gara potrebbe essere giocata a porte chiuse a causa della decisione che il GOS – Gruppo Operativo Sicurezza – prenderà sulla gara del Nereo Rocco, in quanto il club biancorosso deve far fronte agli adempimenti economici per garantire lo svolgimento in sicurezza della partita casalinga, in particolare nei confronti di vigili del fuoco, personale sanitario e stewart.

Tornando a casa Lecco, mister Valente in conferenza fa riferimento all’allenamento aperto di martedì al Rigamonti-Ceppi: “Mi piace che l’idea che l’allenamento possa essere aperto al pubblico e alla stampa perchè noi siamo un gruppo unito come squadra, come società e vogliamo esserlo con tutta la città”.

“I primi allenamenti della settimana hanno solitamente la stessa intensità della partita. Solo così facendo puoi immagazzinare ciò che poi ti servirà alla domenica. Mentre verso il fine settimana fai delle sedute un po’ più corte per avere più freschezza nelle gambe ed entrare in ritmo partita”.

Il tecnico italo-svizzero commenta la condizione fisica dei blucelesti: “Il primo fattore da avere è quello di scendere in campo con passione e amore per il calcio. Poi ci sono cinque cambi da poter sfruttare per arrivare fino alla fine. Il mix tra chi ce la fa per 90 minuti e chi deve essere sostituito è fondamentale”.

“Voglio arrivare quanto prima a mantenere la stessa intensità per tutta la partita. Roma, però, non è stata costruita in un giorno..questa è la sesta settimana di lavoro, di solito si traccia un bilancio dopo 10 settimane di lavoro”.

Durante l’allenamento aperto anche i più giovani hanno avuto un buon rendimento per Valente: “Anastasini, Mihali e Di Bitonto si stanno allenando solo ed esclusivamente con noi. Si sono ben adattati al nostro ritmo e non sono qui per scaldare il posto ma perchè credo in loro. In allenamento li ho usati come jolly perchè possono ricoprire più ruoli. Anche Cosi e Arena si sono allenati con noi. Penso che fisicamente Arena sia un passo più avanti di Cosi. Entrambi però ci stanno facendo vedere cose positive”.

Valente commenta cosa si aspetta dalla sfida tra Lecco e Triestina: “È una squadra molto interessante nei singoli, con grande qualità individuale ed ha una chiara idea di gioco che il mister ha inculcato in poco tempo. Ci aspetterà una gara dura perchè loro sono forti quando sono in possesso palla. Inoltre, bisogna fare attenzione alle ripartenze e alle palle inattive. Dovremo andare a duemila per essere fisicamente al di sopra di loro mettendo tanta intensità”.

Infine Valente chiude con una battuta sul mercato che sta arrivando agli sgoccioli e se si aspetta ancora qualcosa: “Ci stiamo confrontando col direttore su chi sia possibile portare ancora, lunedì finirà e come allenatore onestamente sono contento. Abbiamo un posto in lista per inserire qualcuno davanti, se arriva penso che saremmo contenti sia io che la società. Stiamo pensando bene a chi sia la persona giusta e stiamo valutando due o tre nomi per il ruolo”.

“Se potessi avere la bacchetta magica c’è in ballo anche una posizione dietro da occupare. Se arrivasse una top punta e un top centrale ben venga. Per me come mister ho tutte posizioni coperte con due uomini e sono contento di come è stato fatto il mercato finora. Poi a livello fisico la squadra sta bene, tranne Ndongue, e di questo sono contentissimo e devo fare complimenti sia all’area atletica che medica”.