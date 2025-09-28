Serie C. Mister Valente sul pareggio con la Giana: “Siamo stati poco pericolosi”

Il Lecco porta a casa un pareggio a reti bianche al Rigamonti-Ceppi

“Sono fiero che i ragazzi non siano contenti del risultato, sono ambiziosi”

LECCO – “Sono contento che oggi non si sia fatto male nessuno, giovedì infatti siamo usciti con due infortunati. Se in queste tre partite ci avessero detto che avremmo portato a casa tre punti, avrei firmato subito”. Queste le prime impressioni di mister Federico Valente al termine della partita Lecco–Giana Erminio terminata 0-0 al Rigamonti-Ceppi.

“Oggi non mi sono piaciuti i primi 45 minuti, ci siamo adattati alla loro aggressività, loro hanno fatto girare bene la palla. Non abbiamo trovato le soluzioni giuste, i cross non erano precisi e potevamo fare meglio sui calci d’angolo. Io non sono mai contento, comunque faccio i complimenti ai ragazzi per aver portato a casa sette punti in una settimana”.

Mister Valente parla anche della Giana: “Loro non sono dove si meritano di essere perchè hanno una buona idea di gioco ed anche il mister ha le idee chiare. Oggi sono venuti qui per fare punti dopo che hanno perso le ultime due partite”.

Il tecnico bluceleste analizza cosa è mancato: “Se noi andavamo alla ricerca della palla, loro sarebbero ripartiti. Abbiamo cercato il cross che non è arrivato, siamo stati poco lucidi nell’attaccare la porta. Ci è mancata quella palla tra le linee e siamo arrivati un po’ in ritardo a battere a rete. L’anno scorso avevamo delle torri in mezzo, oggi invece ci è mancato il timing per andare a impattare di testa. Oggi è la prima partita in cui non siamo andati a gol”.

Una della possibilità nei cambi Anastasini: “Nel mio quaderno ho circa 46 variazioni sui cambi. Per questo alla fine avrei voluto mettere Alaoui, ma Rizzo ha avuto un calo alla fine e se avessimo preso un contropiede non avremmo difeso been. Magari avremmo perso 0-1 e ci guarderemmo in faccia. C’erano varie possibilità Frigerio l’ho preservato per il problema alla spalla: non avrei voluto perderlo ulteriormente. Mentre Sipos sta benissimo anche se si è toccata la gamba ad una certa”.

“La responsabilità di essere capo classifica non è pesata per nulla,noi pensiamo una partita alla volta. Oggi non siamo riusciti a mettere i palloni come volevamo e creare pericoli alla porta avversaria. Penso che la squadra non sia contenta del risultato e sono fiero di questo perchè voglio una squadra ambiziosa”.