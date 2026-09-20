Serie C. Mister Valente sul pareggio con la Pergolettese: “Serve maggiore lucidità in attacco”

Lecco-Pergolettese termina a reti bianche: Valente porta a casa sette punti in tre partite
“Murillo e Capello sono entrati bene, li aspettiamo”
LECCO – “Solo tre giorni eravamo da Champions, oggi non così male. Abbiamo mancato sulla trequarti che è la cosa più difficile da allenare. Abbiamo fatto un favore a loro, ma non riguardo alla mentalità e l’intensità che abbiamo messo in campo”. Esordisce così mister Federico Valente nella conferenza stampa post Lecco-Pergolettese, sfida terminata 0-0.
“Abbiamo mancato nell’ultimo passaggio – continua Valente – paghiamo la stanchezza delle tre gare giocate. Siamo ancora all’inizio, se sabato scorso mi avessero detto che avrei fatto 7 punti ci avrei messo la firma. Adesso ci aspetta una bella gara a Cittadella e avremo una settimana per prepararci. Sono due partite importanti col Cittadella e col Brescia che ci diranno a che punto siamo e non vediamo l’ora di scendere in campo”.
Dal punto di vista atletico il tecnico spiega che: “Penso che ne avevamo ancora. Spiace per i ragazzi che si sono infortunati: Moutassime e Rizzo. Entrambi usciti per un infortunio al gomito. Vedremo come stanno nei prossimi giorni”.
Valente conferma la sua linea tattica anche se arrivano pochi gol: “Col Desenzano siamo riusciti a verticalizzare bene, oggi meno perché abbiamo sbagliato sulla trequarti. Dobbiamo migliorare ancora nel timing, nell’ultimo passaggio e nelle conclusioni. Non mi va di buttare dentro la palla perché non sarei coerente con quello che facciamo e alleniamo”.
Il mister chiude parlando dei giocatori partendo da Moutassime: “È caduto male nel contrasto. Ora sta andando in ospedale per accertamenti. Anche Rizzo si è fatto male al gomito cadendo, vedremo come sta perché ha anche la chiamata dalla nazionale. Avevo inserito anche Capello e Murillo siccome volevo giocare con tre punte alla ricerca del gol. Entrambi hanno fatto bene e non vediamo l’ora che possano fare più minutaggio. Sono contento anche che Sidler ha fatto la prima partita intera”.
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