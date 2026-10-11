Serie C. Mister Valente sul pareggio con l’Alcione: “Dobbiamo essere più cinici davanti”

La sfida tra Lecco e Alcione Milano finisce col punteggio di 1-1

“Siamo pronti a ripartire dalla sfida contro la Pro Vercelli di venerdì sera”

LECCO – “Ci prendiamo dei rischi nella fase di costruzione, in occasione del gol subito quella giocata era prevista su Metlika non su Pellegrino. È comunque parte di percorso ma dobbiamo metterla da parte subito e capire meglio le situazioni”. Apre così la conferenza stampa post Lecco-Alcione Milano mister Federico Valente, match terminato col punteggio di 1-1.

“Certo fa male perdere dei punti – continua Valente – la squadra ha costruito tanto ma è mancata la conclusione e il tiro da fuori. Bisogna essere più chiari negli ultimi venti metri. Sono contento che la squadra abbia reagito dopo il gol che poteva tagliarti le gambe a fine primo tempo”.

Il tecnico bluceleste parla delle scelte prese: “Pellegrino mi ha dato buonissime sensazioni in settimana. Mentre Casarotto davanti crea più casino e pericoli. Adesso andiamo verso una settimana breve visto che giocheremo venerdì e tutti vorranno farsi vedere per prendersi un posto da titolare contro la Pro Vercelli”.

Una linea difensiva rivisitata con il debutto da primo minuto di Bordoni con Comi e Rizzo: “Tutti molto giovani sì, ma non è l’età che conta. Si allenano bene e giocano con coraggio questo è l’importante. L’azione del gol è un rischio che ci prendiamo perchè noi vogliamo attirare l’avversario in quella zona di campo”.

Infine mister Valente parla delle fasce e della prestazione di Capello: “I quinti con il nostro gioco spingono tutta la partita e per questo nel finale li devo cambiare. Manetti è in crescita, è uscito perché aveva i crampi. Capello sta entrando in condizione è la seconda partita dall’inizio e sta migliorando, mi sarebbe piaciuto non cambiare Bordoni e mettere un terzo attaccante nel finale”.