Serie C. Mister Valente sul pareggio di Lumezzane: “Bisogna essere cinici”

Il Lecco pareggia 1-1 in casa del Lumezzane

“Prendiamo questo punto, consapevoli che siamo in crescita”

LUMEZZANE – “Bisogna fare attenzione su ogni situazione, faccio i complimenti ai ragazzi perchè se prendi gol così c’è il pericolo di perdere l’autostima generale del gruppo. Nelle ultime settimane a Tanco gli è andata bene, ma oggi no, poi si è scusato. Dopo che hai preso il gol sono andati tutti a rassicurarlo e questo mi rende fiero come allenatore”. Queste le prime parole di mister Valente nel post Lumezzane-Lecco gara terminata 1-1 commentando l’errore di Tanco che ha regalato il gol del vantaggio ai padroni di casa.

“Dopo il gol – continua il tecnico bluceleste – ci abbiamo messo un po’ a carburare nell’intervallo abbiamo sistemato due cose sulle distanze e tentato di pareggiare ma non è entrata. Prendiamo questo punto, consapevoli che siamo in crescita. Non era facile venire qui e far punti. Ho visto le ultime partite del Lumezzane e non hanno mai concesso tanto come oggi, questo vuol dire che è stato merito nostro. Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta e continuiamo a lavorare per questo”.

Valente commenta con positività il fatto che essendo in svantaggio i suoi ragazzi sono riusciti a portare a casa un punto: “Sono contento che abbiamo retto mentalmente dopo aver preso gol interpretando bene la gara. Con tutte le occasioni avute è chiaro che dovevamo chiuderla prima e avremmo meritato i tre punti. A Vercelli, invece, forse non meritavamo il bottino pieno dal punto di vista del gioco. Penso ci sia una bilancia delle prestazioni e dei punti che ti meriti o meno.”

I cambi hanno dato un bell’apporto nel secondo tempo e favorito gli inserimenti centrali di Bonaiti: “Già dall’inizio avremmo voluto le distanze più corte con gli inserimenti di Bonaiti perchè loro soffrono le palle in profondità. Faccio i complimenti al mio staff perchè nell’intervallo abbiamo fatto vedere alle squadra alcune azioni per riequilibrare le distanze del pressing, per esempio. Infatti nel secondo tempo non sono quasi mai riusciti a scavalcare la nostra difesa. Bonaiti ha interpretato al top il suo ruolo. Nella ripresa a centrocampo hanno giocato bene togliendo Mallano, il play l’ha fatto Metlika. Il risultato della partita rispecchia il lavoro fatto in settimana”.

Per Valente l’errore di Tanco è da interpretare: “Se noi andiamo a vedere le statistiche, lui tocca tra in 90-120 palloni a partite e se sbagli lì è come se sbagliasse il portiere davanti alla porta. Facendo il nostro gioco, c’è il rischio di perder palla. Gli ho già parlato e forse ora che si è scottato giocherà più semplice. Dico ai tifosi che bisogna aver pazienza e di continuare a darci una mano come avete fato sempre, per noi lui è troppo importante per la squadra anche a livello di mentalità. L’ho tolto perchè era a rischio espulsione e Marrone ha giocato benissimo quando è entrato”.

Pellegrino, invece, è entrato come mezzala: “Io l’ho preso come esterno perché l’aveva già fatto a Friburgo ma sa coprire diversi ruoli a centrocampo. Mallamo era stanco nel finale e lui ci ha dato maggiore freschezza. Avrei potuto mettere anche Nova o Anastasini che si stanno allenando bene. Ora pensiamo all’ultima partita in casa dove vogliamo raccogliere il punteggio massimo con una grande prestazione”.