Serie C. Mister Valente sulla sconfitta con l’Inter: “La peggior gara della stagione”

Il Lecco perde 2-0 contro l’Inter U23 di Vecchi

Valente: “Questa sconfitta ci deve dare la forza per ripartire”

LECCO – “Oggi eravamo in giornata no, ma ci sono ancora 15 partite da giocare. Faccio i complimenti agli avversari, noi dobbiamo imparare dai nostri errori”. L’analisi a caldo di mister Federico Valente della sconfitta interna del Lecco contro l’Inter U23 nel match terminato 2-0 per i nerazzurri.

“Oggi non c’eravamo e non siamo riusciti ad entrare in ritmo. Prendere due gol così fa male perché oggi non c’eravamo proprio e non abbiamo reagito. Accettiamo il risultato, e lo andremo subito ad analizzare soprattutto il perché non siamo riusciti a creare palle gol senza neanche essere arrivati in area”.

Il mister è secco nel dichiarare che quella di oggi è stata la peggior partita della stagione: “Non ci sono scusanti, non c’era energia. Già dopo il primo gol non abbiamo reagito, bisogna capire che l’atteggiamento di mollare non ti aiuta. Bisogna rimboccarsi le maniche come ha fatto Marrone che ha scosso la squadra fino all’ultimo. Mi spiace per il pubblico che ci ha sostenuto fino all’ultimo, lo stadio era pieno di gente nonostante fosse lunedì sera”.

Valente continua l’analisi e di cosa è mancato: “Oggi non siamo riusciti a premere sulla prima linea del pressing, Sipos si era spostato sull’esterno per avere maggiore superiorità per metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Basili è uscito a metà all’intervallo perché non aveva più fiato. Esordio positivo di Lovisa è stato positivo anche se non era facile partire titolare dopo sette mesi”.

“Sono incazzatissimo per il risultato però dalle sconfitte bisogna avere la forza per ripartire, è una scossa per ripartire. Oggi c’erano troppi giocatori in giornata no e loro sanno che non hanno giocato bene. Avrei potuto buttar dentro tutti ma non sarebbe cambiato il risultato, mancava energia e voglia”.