Serie C. Mister Valente sulla sconfitta interna: “Bisogna rialzarsi subito”

Il Lecco perde 1-0 contro l’Union Brescia di Diana

“Dobbiamo migliorare in attacco, in difesa ci siamo complicati la vita da soli”

LECCO – “Il Brescia ha un’ottima qualità individuale ed è una squadra furba coi singoli. Noi ci siamo complicati la vita da soli con alcuni palloni persi. In difesa abbiamo reagito bene dopo il gol e contenuto gli attaccati avversari”. Queste le prime parole a caldo di mister Federico Valente dopo la sconfitta di misura del Lecco contro l’Union Brescia.

“Mi spiace per come è finita, mi sembra che il gol loro sia in fuorigioco ma non sempre le telecamere siano sempre allineate. C’è stato solo un episodio pericoloso nel secondo tempo, mentre nel primo ci siamo messi in difficoltà noi. La ripresa secondo me doveva finire 0-0. Spiace per il pubblico che ci ha dato una grossa mano dall’inizio alla fine. Bisogna rialzarsi subito e continuare”.

Il tecnico bluceleste ha cambiato diverse pedine nella ripresa e spiega i cambi: “Noi abbiamo deciso di puntare su questo percorso coi ragazzi giovani, io non ho problemi a buttarli dentro perchè hanno una grande voglia di mettersi in mostra. L’esperienza del Brescia conta però hanno sofferto nei primi trenta minuti, poi abbiamo messo noi loro nella condizione di farci male”.

“Dobbiamo ancora crescere, faccio comunque ai ragazzi per averci provato fino alla fine anche se non siamo riusciti ad entrare nella loro zona più calda. Nel primo tempo per esempio Galeandro doveva concludere meglio o Kritta doveva tirare subito o potevamo sfruttare meglio le ripartenza. Non siamo riusciti ad arrivati nella loro zona più pericolosa, provare a colpire anche calciando da fuori. Dobbiamo lavorare per migliorare”.

Valente conferma le scelte fatte nello schieramento iniziale: “Le rifarei subito perchè per me la miglior difesa è l’attacco. Non usciamo ridimensionati da questa sfida perchè è dall’inizio che voglio portare avanti un’idea di gioco chiara ho un’idea di gioco. Questa partita deve darci fiducia. C’era tanto rispetto durante la partita e questo ci deve dare motivazioni per continuare il nostro lavoro. Battistini, infine, ha avuto una piccola contrattura all’adduttore”.