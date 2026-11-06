Serie C. Mister Valente sulla sfida contro la Juventus Next Gen: “Serve aggressività e furbizia”

Lecco-Juventus Next Gen si gioca domenica, 8 novembre, alle 14:30 al Rigamonti-Ceppi

“Avversario insidioso e di qualità. Arena recuperato, Sinn ancora fuori”

LECCO – “Due anni fa non vincevamo mai in trasferta: le statistiche sono fatte per essere cambiate, tutto qui. Non ci snaturiamo in casa, vogliamo imporre il nostro gioco e ora il terreno di gioco ci viene incontro”. Apre così la conferenza stampa pre Lecco-Juventus Next Gen mister Federico Valente presentando il match che si giocherà domenica, 8 novembre, alle 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“Domenica scorsa, pur su un campo difficile, abbiamo trovato le soluzioni giuste contro un avversario che ci ha concesso spazio. Per come giochiamo noi si possono commettere degli errori e a volte i ragazzi percepiscono se un passaggio all’indietro causa rumors sugli spalti. I tifosi vogliono giustamente vedere gol e vittorie e forse a volte c’è impazienza: ai ragazzi chiedo di mettere da parte le voci e fare il proprio gioco sia in casa che fuori”.

La sfida contro i bianconeri si preannuncia aperta e ricca di spunti tattici: “Affrontiamo una squadra che vanta giocatori di qualità e un gioco basato sul palleggio e su soluzioni interessanti. Per come vogliamo difendere noi, pressando alti sulla prima linea, a volte è più semplice affrontare avversari di questo tipo rispetto a chi propone costantemente il lancio lungo. Loro alternano i moduli di gioco, dovremo essere furbi a interpretare gli spazi mostrando la giusta aggressività: sarà una partita interessantissima per il pubblico”.

Sul fronte dell’evoluzione tattica della squadra, Valente si dice fiducioso: “La prestazione contro la Folgore Caratese, fino al gol del pareggio, era stata fatta molto bene e gli episodi non cambiano questo giudizio. I ragazzi mettono in campo l’atteggiamento giusto da settimane, anche se non sempre arrivano i medesimi risultati”.

“Con tanti elementi nuovi gli automatismi e le distanze migliorano di gara in gara: dobbiamo avere la pazienza di far girare la palla una volta di più per preparare il momento dell’affondo. In settimana abbiamo lavorato tanto su come e dove fare male agli avversari”.

Un passaggio d’obbligo riguarda le peculiarità di una formazione giovane come la Juventus Next Gen e il rientro dell’ex Konatè: “Hanno individualità di altissimo valore. Per il tecnico di una seconda squadra non è mai facile perché le dinamiche di rosa variano spesso. Non a caso le seconde squadre fanno generalmente meglio nel girone di ritorno. Sono molto fastidiosi, capaci di segnare tanto ma anche di concedere qualcosa dietro. Konatè? Sicuramente non vede l’ora di scendere in campo, spero solo non abbia tanti minuti nelle gambe”.

In chiusura mister Valente traccia il punto sulle condizioni fisiche del gruppo alla vigilia della rifinitura: “Arena si è allenato regolarmente e sta bene. Lo avevamo preservato sul finale della scorsa settimana per non correre rischi inutili. L’unico indisponibile resta Sinn, mentre il resto della squadra è a completa disposizione”.

In merito alle rotazioni nel reparto avanzato, il tecnico smentisce le voci su un possibile affaticamento di Pellegrino e promuove la candidatura di Moutassime: “Pellegrino registra dati fisici tra i più alti della rosa, non è assolutamente stanco. Purtroppo non ha trovato la gioia personale nell’ultimo turno ma ha provocato l’autorete decisiva. Moutassime (L) ha svolto la seconda settimana intera di lavoro con il gruppo: è pronto e aspetta il suo turno come un cavallo ai box”.