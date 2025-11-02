Serie C. Mister Valente sulla vittoria con l’Arzignano: “Possiamo ancora migliorare”

Pokerissimo dei blucelesti contro l’Arzignano di Bianchini

“La partita è la ciliegina sulla torta del lavoro duro che facciamo in settimana”

LECCO – “Mi piace parlare di noi e non sono contento, ci sono cose che ho visto che non abbiamo fatto come volevo, perchè abbiamo concesso due o tre ripartenza e un rigore e preso un gol dal nulla. Nonostante il risultato guardo cosa possiamo fare ancora meglio”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nel post partita di Lecco-Arzignano terminata 5-1 per i blucelesti.

“Per il Lecco una vittoria larga, nelle conferenze provo ad accennare quanto noi lavoriamo. Lavoriamo non duro ma di più, proviamo sempre a giocare ed attaccare con i nostri principi. Io difendo sempre la squadra e quello che abbiamo fatto nei gol è quello che noi proviamo costantemente durante gli allenamenti con grande consapevolezza e chiarezza”

Valente spiega che durante l’intervallo ha parlato con la squadra: “Dopo i primi 45 minuti bisognava far meglio, noi lavoriamo duro tutta la settimana e la ciliegina sulla torta deve essete la partita. Io ho chiesto tanto al gruppo dal primo secondo che sono arrivato, sia a loro che al mio staff”.

Il gruppo è stato ben studiato dall’inizio spiega il mister bluceleste: “È una rosa chiara, dirlo dopo la vittoria è facile, ma tutti quello che entrano fanno bene. Galeandro è entrato bene son contento del gol che ha fatto per il gran lavoro che fa durante la settimana. Con Zanellato sono durissimo perchè pretendo tanto da lui che riesce a darci ritmo e dinamismo durante le partite”.

“Non ho tolto Sipos e l’ho tenuto dentro fino al’86’ perchè lui sta spingendo tanto e si merita di giocare. Chi entra deve guadagnarsi il posto per questo non ho messo Nova, se la partita lo richiede potevo metterlo, anche lui spinge ma ci sarà un’altra occasione. Oggi avevo fuori tre i titolari della difesa. Chi non c’è mi manca solo in senso numerico e chi c’è gioca e ha la mia completa fiducia”.