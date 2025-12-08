Serie C. Mister Valente sulla vittoria interna: “Possiamo ancora migliorare”

Il gol vittoria di Sipos decide la partita contro l’Alcione

“ Sono contento per i ragazzi per come interpretano il gioco al di là del risultato”

LECCO – “Se avessimo preso gol al primo minuto sarebbe cambiata totalmente la partita. Penso che li, la fortuna e il valore di Furlan non nascono dal nulla e ce la meritiamo. Tanco si è scusato per la perdita di palla”. Questo il primo commento a caldo di mister Federico Valente dopo la vittoria interna contro l’Alcione Milano finita 1-0.

Poi la squadra ci ha messo un attimo per prendere il ritmo all’inizio, Alcione ha provato a far girare la palla e siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra porta, eravamo tutti dietro la palla e diventa difficile per gli avversari. Abbiamo creato bene dal 20′ in poi, potevamo anche chiuderla prima e non essere in ansia fino alla fine. Sono contento per i ragazzi per come interpretano il gioco al di là del risultato, chiunque scende in campo da sempre il massimo”.

Per Valente la partita di oggi non era uno scontro diretto ma: “Una partita come tutte le altre, se ieri guardi i risultati pensi che devi fare punti per salire in classifica. Io penso sempre alla prestazione. La mia energia intrinseca non nasce dal risultato ma dalla prestazione. Contro il Cittadella dovevamo vincere e anche a Vicenza potevamo fare gol. Le sconfitte ti fanno male però è la prestazione che conta davvero, e la squadra sta migliorando”.

Il Lecco è sceso in campo senza Zanellato, un’assenza che non si è notata e al suo posto ha giocato dal primo minuto Mallamo: “Non voglio trasmettere una cosa finta come avevo detto nella conferenza stampa pre partita, ero tranquillo perché in allenamento proviamo varie soluzioni in allenamento. Al di là di Zanellato, chi entra da una mano alla squadra, Mallamo ha fatto un’ottima prestazione e l’ho tolto per chi ammonito. Adesso dobbiamo pensare alle prossime in cui dobbiamo dare il massimo prima di Natale”.

Sugli interpreti individuali: “I quinti hanno fatto una bella prestazione, il gioco è così e non conta chi gioca ma conta occupare gli spazi. Kritta ha fatto una prestazione top, deve stare attento negli ultimi 5 minuti per un fallo ingenuo che ha fatto che potrebbe farci male. Anche Rizzo ha spinto bene alche sull’altra fascia, è troppo importante per il nostro gioco che i quinti spingono alti. In questa rosa ognuno accetta il proprio ruolo, Bonaiti che non giocava da titolare da un po’ ha giocato come se non fosse mai stato fuori, è una squadra che fa di tutto per fare progressi.”

Valente da un occhio al campionato e la battuta di arresto di Brescia e Vicenza: “Quando abbiamo perso col Novara dicevano che eravamo noi sottotono. Questo campionato non è così facile come sempre e nessuno di regala nulla e fino all’ultimo secondo devi lottare. Questa settimana abbiamo fatto la settimana più intensa e spinto tanto, il margine di miglioramento c’è ancora e loro non vedono l’ora di scendere in campo settimana prossima col Lumezzane”.