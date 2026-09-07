Serie C. Nuova beffa nel recupero per il Lecco: il Trento vince 1-0 al Briamasco

Piena emergenza in attacco per i blucelesti: senza Capello, Casarotto e Murillo la squadra di Valente non punge

Decide la partita il gol di Molina (T) al 95′

TRENTO – Inizio di campionato da dimenticare per il Lecco di Valente: solo un punto in tre partite e zero gol realizzati. Ai blucelesti non basta la lezione di Treviso: arriva un’altra sconfitta in pieno recupero, questa volta per un’uscita sbagliata di Vettorel, al suo primo vero errore nelle tre gare finora disputate.

Il Lecco paga le assenze dei suoi attaccanti: Capello, Casarotto e all’ultimo un problema muscolare di Murillo. Isolato al centro dell’attacco, Fasan non riesce a pungere contro la retroguardia gialloblù e a sbloccare il punteggio del Briamasco. Mentre, il Trento dopo un primo tempo equilibrato, esce bene nella ripresa in cui domina il gioco contro la squadra bluceleste.

Il Lecco è ora quartultimo in classifica e deve recuperare il terreno perso il più presto possibile: prossimo appuntamento in casa contro la Giana Erminio, altra grande delusione del Girone A di Serie C, si gioca domenica prossima alle 15 al Rigamonti-Ceppi.

Mister Luca Tabbiani sceglie Barlocco tra i pali, davanti a lui difesa a quattro con Maffei, Frison, Benassai e D’Intino. A centrocampo Garetto, Fossati e Aucelli. Davanti il tridente formato da Dalmonte, Molina e Ladisa.

Sul fronte opposto mister Federico Valente conferma Vettorel in porta, difesa a tre con Triacca, Arena e Sinn. In mediana Rizzo, Mallamo, Metlika e Urso. Bonaiti e Pellegrino a supporto dell’unica punta Nicola Fasan. Murillo fuori per un infortunio dell’ultimo minuto.

Cronaca

Prima chance dell’incontro per il Lecco con Fasan (L) che al 3′ si libera bene in area ma Barlocco (T) salva con un intervento di piede. Al 10′ bella punizione di Fossati (T) che sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Vettorel (L). I blucelesti ci provano al 20′ con la conclusione di Urso (L) dal limite che esce di poco alto.

Il Trento risponde al 25′ col tiro di Ladisa (T) dal limite che sfiora il palo alla destra di Vettorel (L). Pochi spazi da una parte e dall’altra, entrambe le squadre faticano a trovare buone occasioni da rete.

Il Lecco ci prova da sinistra al 35′ con il cross tagliato in mezzo di Rizzo (L) per Pellegrino (L), ma la sua girata è debole. Subito dall’altra parte il Trento risponde con il cross di Sodero (T) per Maffei (T), Vettorel (L) risponde con un bell’intervento di piede.

Al 40′, primo angolo della gara per il Trento: la difesa ospite fa buona guardia. Brivido nel finale di tempo per il Lecco: Triacca (L) retropassaggio per Vettorel (L) ma sulla traiettoria c’è Molina, il portiere bluceleste chiude bene in uscita.

Poche occasioni da gol per entrambe le squadre in campo al Briamasco. Il Lecco costruisce azioni pericolose ma poi non riesce a finalizzare, mister Valente deve pescare dalla panchina per impensierire la difesa gialloblu e provare a portare a casa punti da Trento.

Secondo Tempo

Mister Tabbiani inserisce ad inizio ripresa Mehic per Aucelli. Il Trento ci prova al 49′ col il tiro a giro di Sodero (T) vicino all’incrocio dei pali ma la palla esce sul fondo. I padroni di casa aumentano la pressione e Valente effettua i primi cambi per il Lecco al 60′: dentro Litti per Rizzo e Moutassime per Pellegrino.

Il Lecco si gioca la prima card all’FVS per un contrasto ai danni di Metlika (L) ma per l’arbitro Gallorini non c’è nulla. La squadra di Valente non riesce più a costruire azioni d’attacco e subisce le offensive gialloblù.

Trento vicino al gol con la bella discesa di Dalmonte (T) al 75′ ma la sua conclusione si spegne sul fondo. I blucelesti si giocano anche la seconda card all’FVS per un possibile fallo su Litti in area, ma ancora una volta per il direttore di gara non c’è nulla.

All’82’ ci prova il neo entrato Manetti (L) con un diagonale pericoloso che sfiora il palo, un minuto dopo anche Bonaiti (L) prova la conclusione che esce sul fondo. Nel recupero nuova beffa per il Lecco: al 95′ uscita sbagliata di Vettorel (L), la palla gli scivola alle mani e Molina (T) la mette dentro da due passi.

Tabellino

TRENTO (4-3-3) Barlocco; Maffei, Frison, Benassai, D’Intino; Garetto (67′ Benedetti), Fossati (81′ Grossi), Aucelli (46′ Mehic); Dalmonte, Molina, Ladisa (29′ Sodero). All. Tabbiani

LECCO (3-4-2-1) Vettorel; Triacca, Arena, Sinn (77′ Sidler); Rizzo (60′ Litti), Mallamo, Metlika, Urso (72′ Manetti); Bonaiti, Pellegrino (60′ Moutassime); Fasan (72′ Nova). All. Valente

Marcatori: 95′ Molina

Arbitro: Gallorini di Arezzo assistito da Camilli di Roma 1 e Elisino di Ostia Lido, quarto ufficiale Zago di Conegliano, al FVS De Luca di Merano.

Ammoniti: Mallamo (L)

Espulsi:

Classifica

Union Brescia 9

Cittadella 9

Ospitaletto 7

Dolomiti Bellunesi 7

Trento 7

Alcione 5

Juventus Next Gen 5

Carpi 4

Novara 4

AlbinoLeffe 4

Treviso 4

Pro Vercelli 4

Arzignano 4

Lumezzane 3

Desenzano 2

Folgore Caratese 1

Lecco 1

Pergolettese 1

Giana Erminio 0

Renate 0