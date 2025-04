Serie C. Sconfitta amara per il Lecco, contro il Padova finisce 2-1

Il Lecco paga i 10 minuti di caos iniziale, poi domina nella ripresa

In gol: Varas al 2′ e 11′ e Kristoffersen accorcia le distanze al 78′

PADOVA – Il Lecco interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi e cade 2-1 sul campo del Padova di Andreoletti che doveva ottenere i tre punti per non allontanarsi troppo dal Vicenza, attuale capolista del Girone A.

I blucelesti hanno subito il primo gol di Varas alla prima occasione da rete biancorossa a soli cento secondi dal calcio d’inizio. La squadra di Valente non è riuscita a reagire fino al raddoppio dello stesso attaccante ecuadoriano arrivato su un’altra ingenuità difensiva bluceleste.

Poi, la formazione bluceleste è riuscita a prendere le adeguate contromisure e poi le redini del gioco soprattutto nella ripresa dove ha costruito diverse occasioni da rete grazie in particolare all’inserimento di Kristoffersen al fianco di Sipos. L’attaccante norvegese ha trovato anche il gol al 78′ ma, non è bastato a riaprire la partita.

I padroni di casa guidati da mister Andreoletti scelgono il 3-4-2-1. La linea a tre è composta da Belli, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo Kirwan, Fusi, Crisetig e Villa. In attacco dietro Bortolussi, ci sono le mezze punte Varas e Buonaiuito.

Mister Valente recupera subito Martic dalla squalifica e lo inserisce nella linea a tre iniziale insieme a Marrone e Battistini. Conferma da titolare per Anderson sulla fascia destra, mentre sulla quella sinistra ritorna al suo ruolo di quinto Kritta, in mediana Zanellato fa il play con Marino e Frigerio al suo fianco. La coppia d’attacco è formata Sipos e Galeandro.

Cronaca

Inizio shock del Lecco, non passano neanche cento secondi che il Padova è in vantaggio: calcio d’angolo di Buonauito (P) per la testa di Varas (P) che salta più in alto di Zanaellato (L) e la mette in rete. I blucelesti provano a manovrare avventurarsi nella metà campo biancorossa con delle belle iniziative palla a terra ma, vengono contenuti ben della retroguardia di casa.

All’11’ la difesa bluceleste è in bambola: il cross rasoterra, potenzialmente innocuo, di Fusi (P) arriva sui piedi di Battistini (L) che, invece di rilanciare forte e lontano la passa corto a Varas (P) che ha il tempo di controllare e calciare d’esterno per piazzarla sul palo lontano alle spalle di Furlan (L).

Al 18′, arriva la prima occasione per il Lecco: Marino (L) batte il corner sul primo palo, Galeandro (L) la allunga al centro dell’area piccola dove Zanellato (L) conclude a rete in mischia ma, Fortin (P) si fa trovare pronto. I blucelesti crescono con il passare dei minuti: al 22′ bel cross di Martic (L) dalla sinistra per la testa di Galeandro (L) che, però, viene anticipato dall’uscita alta dell’estremo difensore del Padova.

Non appena il Lecco perde palla a centrocampo, la squadra di Andreoletti riparte in velocità mettendo in crisi la difesa ospite, Battistini (L) è così costretto al fallo regalando una punizione da fuori area al Padova: al 28′ Buonauito (P) calcia sopra la barriera e la palla scheggia il palo alla destra di Furlan (L).

Il Padova gestisce il vantaggio con un fraseggio prolungato nella propria metà campo, il Lecco fa pressing alto per approfittare di un errore per poi ripartire veloce. Al 42′, Kritta (L) prova un tiro cross dalla sinistra ma, è troppo debole per impensierire Fortin (P) che risponde ancora presente. Il Padova chiude la prima frazione di gioco in avanti con il cross di Buonauito (L) per il bell’inserimento di Delli Carri (P), questa volta perso da Martic (L), Furlan (L) salva il risultato mettendola in angolo.

Lecco spaesato in difesa nei primi minuti di gioco soprattutto sulla corsia laterale di destra quella occupata da Battistini-Anderson. Il Padova approfitta dei sbandamenti difensivi blucelesti e mette subito al sicuro il risultato. Valente nell’intervallo deve mettere mano alla panchina per aggiustare il tiro.

Secondo Tempo

Valente cambia immediatamente ad inizio ripresa: dentro Di Dio per Anderson. Al 47′ la prima occasione è per i blucelesti con il tiro dalla distanza di Kritta (L) che, però, si spegne sul fondo. Il Lecco, al 54′, protesta per un possibile rigore ma l’arbitro Pezzopane concede solo l’angolo su cui ci prova Galeandro (L) di testa ma, Fortin (P) fa suo il pallone.

Il Lecco gestisce l’inerzia del gioco e al 64′ arriva alla conclusione con il tiro da fuori di Martic (L), ma la palla esce alla sinistra di Fortin (L). Valente sceglie di dare maggior peso al proprio attacco inserendo Kristoffersen per Galeandro e toglie Marrone, ammonito, per Cavallini in modo tale che Kritta scala sulla linea dei difensori.

Al 74′, lancio di Kritta (L) per Kristoffersen (L) che fa sponda per l’arrivo di Sipos (L) che stoppa ma calcia alto e potente senza centrare lo specchio della rete. Il Lecco manovra sulla sinistra al 78′: dai e vai tra Zanellato (L) e Cavallini (L), quest’ultimo va al cross, Fortin (P) smanaccia allontanando la palla che arriva sui piedi di Di Dio (L) che calcia a botta sicura ma il suo tiro viene salvato sulla linea poi sul tap-in arriva Frigerio (L) che calcia a rete ma incrocia anche il piede di Kristoffersen (L) che devia in porta la palla realizzando così la prima rete stagionale

Il Lecco ancora alla ricerca del pareggio al 92′: cross dalla sinistra di Cavallini (L) per Kristoffersen (L) che di testa colpisce la traversa, sul proseguo dell’azione la palla rimbalza pericolosamente in area piccola, Di Gesù (L) prova ad indirizzare in porta ma Favaro (P) devia la palla sul palo.

Molto meglio il Lecco nella ripresa che ha dominato il gioco e ha rischiato di pareggiare negli ultimi minuti contro un Padova che per gran parte è sembrato accontentarsi del doppio vantaggio. La squadra di Valente scende al 14° posto a pari punti, 40, con il Lumezzane.

Tabellino

PADOVA (3-4-1-2): Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta; Kirwan (59′ Capelli), Fusi (86′ Favale), Crisetig, Villa; Varas, Buonauito (61′ Spagnoli); Bortolussi. All. Andreoletti

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone (73′ Cavallini), Martic; Anderson (46′ Di Dio), Marino (88′ Di Gesù), Zanellato, Frigerio (88′ Mendoza), Kritta; Sipos, Galeandro (73′ Kristoffersen). All. Valente

Marcatori: 2′ e 11′ Varas (P), 78′ Kristoffersen

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila coadiuvato da Cattaneo di Foggia e Cecchi di Roma 1, quarto ufficiale D’Eusanio di Feanza

Ammoniti: Varas (P), Crisetig (P), Marrone (L), Martic (L), Capelli (P), Fusi (P), Battistini (L)

Espulsi:

Classifica

Vicenza 80

Padova 79

FeralpiSalò 66

AlbinoLeffe 56

Trento 53

Renate 53

Giana Erminio 52

Virtus Verona 51

Atalanta U23 51

Novara 48

Alcione Milano 46

Arzignano 44

Lumezzane 40

Lecco 40

Pergolettese 39

Triestina 36

Pro Vercelli 36

Pro Patria 30

Caldiero Terme 27

Union Clodiense 21