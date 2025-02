Serie C. Un brutto Lecco perde 1-0 contro il Renate

Un Lecco inguardabile regala i tre punti alla squadra di Foschi

Decide la gara la rete di Cali all’85’

MEDA – Il Lecco esce sconfitto dallo stadio Mino Favini di Meda perdendo 1-0 contro il Renate dell’ex Foschi. Una brutta sconfitta per i blucelesti che rimangono in zona play-out, ora agganciati dalla Triestina di Tesser a quota 29 punti, mentre i padroni di casa interrompono la striscia negativa di sei sconfitte consecutive.

Una debacle strameritata quella del Lecco che nei 90 minuti di gioco ha calciato in porta una sola volta con Frigerio, e che non si è mai reso pericoloso dentro l’area pur avendo tre attaccanti, anche perchè in area proprio non ci arrivava. Poi, tanti errori individuali in fase di costruzione e sia difensori che centrocampisti quasi sempre in ritardo nelle chiusure sull’avversario.

Il Renate ha fatto il suo chiudendosi bene in difesa e annullando le potenziali azioni sulle fasce di Kritta e Grassini, entrambi non pervenuti. Foschi contro la sua ex squadra si è preso in due partite ben sei punti e se questo è il vero Lecco bisogna prepararsi all’idea di affrontare i play-out perchè tutta la grinta messa in campo al Rigamonti-Ceppi contro la Pro Vercelli sembra essersi già esaurita.

Mister Valente è costretto a rinunciare nell’undici iniziale a Martic così torna in campo Battistini al centro della difesa affiancato da Stanga e Ferrini. A centrocampo Grassini, Frigerio, Marino e Kritta, mentre in attacco Sene e Galeandro leggermente dietro alla punta croata Leon Sipos.

Sul fronte opposto Foschi schiera un 3-5-2 con Spedalieri, Aurilietto e Riviera davanti a Nobile. In mediana Mastromonaco, Vassallo, Esposito, Bonetti e Ghezzi. Le due punte sono Plescia e Kolaj.

Cronaca

Renate subito aggressivo nei primi minuti di gioco e prova a sorprendere la difesa avversaria con dei calci lunghi indirizzati verso Plescia e Kolaj, ma il Lecco mantiene bene le linee. Il primo pericolo per la difesa bluceleste arriva al 15′: Vassallo (R) crossa dalla destra, la palla arriva a Grassini (L) che l’appoggia fuori ma a fil di palo rischiando l’autogol.

Il Lecco risponde al 21′ con il bello spunto di Kritta (L) che trova Sene (L) in area, ma Riviera (R) si contrappone in scivolata al diagonale favorendo la parata di Nobile (R). La squadra di Valente non riesce a pungere per trovare gli spazi per colpire, mentre i ragazzi di Foschi trovano il primo in porta al 34′ con il tentativo dalla distanza di Blescia (R), Furlan (R) pronto.

Un primo tempo noioso in cui il Lecco non riesce a costruire gioco soprattutto a centrocampo, dove Marino e Frigerio fanno poco filtro per la difesa e non offrono opportunità ai propri attaccanti. Inoltre, la squadra lecchese non riesce a sfruttare le ripartenze sbagliando le seconde palle e i più facili passaggi.

Mister Valente dovrà sicuramente ricorrere a dei cambi se vuole vincere questa gara, magari inserendo Marrone unico che sa impostare da dietro senza buttare via il pallone e per dare un maggior sprint alla mediana in panchina ci sono sia Attys che Di Dio.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di ripresa, il Lecco sembra avere più iniziativa rispetto alla prima frazione di gioco ma, non riesce ad avvicinarsi all’area di rigore avversaria. Il Renate ci prova, al 55′, con il tiro-cross di Ghezzi (R) che impegna Furlan (L) ad allungarsi per mettere la palla in angolo.

Due minuti dopo ci prova anche Esposito (R) dai trenta metri ma sulla traiettoria trova Battistini che la mette in corner. Finalmente al 67′ arriva il momento dei cambi per il Lecco: entrano Attys e Di Dio per Galeandro e Grassini.

Al 70′ ci prova Frigerio (L) dai trenta metri con una gran botta messa fuori da Nobile (R) in tuffo. Il neo entrato Attys (L) prova la conclusione dal limite ma è troppo alta per impensierire il portiere del Renate.

Il Renate trova il gol del vantaggio al 85′: palla sui piedi di Bocalon (R) che attorniato da tre giocatori del Lecco riesce ad appoggiare dietro per Calì (R) che sblocca il risultato. Il Lecco non ha neanche l’accenno di una reazione e Valente al 90′ inserisce i due nuovi acquisti Kristoffersen e Anderson, ma ormai è troppo tardi.

Dopo la vittoria contro la Pro Vercelli il Lecco sceso in campo oggi è irriconoscibile, senza idee e grinta; il Renate sfruttando le ripartenze ha fatto la propria partita, e trovando il gol nel finale torna a respirare profumo di play-off

Tabellino

RENATE (3-5-2) Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Vassallo (67′ Calì), Esposito, Bonetti (72′ Delcarro), Ghezzi; Kolaj (82 Di Nolfo), Plescia (67′ Bocalon). All. Foschi

LECCO (3-4-3) Furlan; Stanga, Battistini, Ferrini; Grassini (67′ Di Dio), Frigerio (90′ Anderson) Marino (74′ Di Gesù), Kritta; Sene (90′ Kristoffersen), Sipos, Galeandro (67′ Attys). All. Valente

Marcatori: 85′ Calì

Arbitro: Sfira di Pordenone coadiuvato da Palla di Catania e Munitiello di Gradisca d’Isonzo, quarto uomo Dallagà di Rovigo

Ammoniti: Ferrini (L), Kolaj (R), Stanga (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 65

Vicenza 59

FeralpiSalò 48

AlbinoLeffe 41

Atalante U23 40

Trento 40

Novara 38

Alcione Milano 37

Renate 37

Virtus Verona 36

Giana Erminio 36

Lumezzane 35

Arzignano 35

Pergolettese 33

Pro Vercelli 30

Lecco 29

Triestina 29

Pro Patria 21

Caldiero Terme 20

Union Clodiense 15