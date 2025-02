Serie C. Un Lecco sprecone affonda ad Arzignano: i veneti vincono 2-0

Il Lecco si mangia di tutto, anche un rigore, e ora resta in zona play-out. Sono sette le partite senza vittoria

L’Arzignano vince grazie ai gol di Milillo (24′) e Jallow (86′)

ARZIGNANO – Altra gara negativa per il Lecco di Gennaro Volpe che perde 2-0 sul campo dell’Arzignano Valchiampo. I blucelesti sono andati sotto al 24′ con la rete di Milillo su calcio d’angolo, poi alla mezz’ora l’espulsione di Minesso mette i lecchesi in una condizione di vantaggio numerico che non riescono però a sfruttare.

Il Lecco sottoporta spreca molto e l’apice della sterilità offensiva è il rigore sbagliato da Sipos. Poi arriva l’espulsione di Attys al 60′ fanno che fa rientrare in gara i padroni di casa. Gli uomini di Bianchini, dopo essersi difesi in 10 per tre quarti di partita, trovano l’affondo all’86’ con il nuovo entrato Jallow che s’invola verso la porta e fissa il risultato sul 2 a 0.

I blucelesti rimangono al 16° posto in classifica a quota 26 punti e li rimarranno anche se la Triestina dovesse vincere domani a Lumezzane perché ci sono sei punti di distanza con la squadra di Tesser. Volpe dovrà scrivere nuovi equilibri in vista del match interno con la Pro Vercelli, che precede i blucelesti in classifica, per provare ad uscire dalla griglia play-out.

Nella partita odierna Volpe schiera Furlan tra i pali, in difesa Martic, Marrone e Ferrini. Esterni: sulla destra Grassini, a sinistra Kritta, in mediana Frigerio, Marino e Di Gesù. Davanti torna titolare Galeandro in coppia con Sipos.

Sul fronte opposto Bianchini conferma Boseggia in porta, i tre difensori sono Rossoni, Milillo e Boffelli. Centrocampo a cinque con Boccia, Lakti, Bordo, Benedetti e Cariolato. In attacco Minesso e Lunghi.

Cronaca

L’Arzignano parte con un buon piglio nei minuti iniziali del primo tempo, il Lecco invece contiene gli avversari senza rischiare. La prima occasione della gara arriva al 6′: cross di Lakti (A) dalla destra che attraversa tutta l’area, da dietro arriva Cariolato (A) ma la palla esce a lato.

All’10’ pericolo per i blucelesti, Bordo (A) calcia a rientrare da calcio d’angolo però Furlan (L) attento toglie la palla dallo specchio. Due minuti dopo ci prova la squadra di Volpe con la conclusione da fuori di Marino (L) alta. Dall’altra parte, al 18′, Minesso (A) invece si gira bene in area ma il tiro è debole.

Da corner al 24′ si sblocca la partita a favore dei padroni casa: la palla calciata sul primo palo, viene allungata in mezzo dove arriva indisturbato Milillo (A) che di testa la mette in rete. Al 28′, il Lecco pareggia con l’azione personale di Frigerio (L) ma il gol viene annullato per un fallo in partenza proprio del centrocampista bluceleste. Un minuto dopo viene espulso Minesso (A) per doppia ammonizione, Arzignano in dieci uomini.

Il Lecco in vantaggio di un uomo si propone maggiormente nella trequarti avversaria, ma la squadra di Bianchini si difende a maglie strette. Al 37′, tiro da fuori di Ferrini (L), Boseggia (A) non controlla bene e per un attimo si lascia sfuggire la palla su cui si avventa Galeandro (L) che però partiva da posizione di fuori gioco.

Il Lecco può e deve fare meglio anche perchè con un uomo in più può pensare maggiormente ad attaccare che a difendersi. Probabilmente Volpe farà qualche cambio inserendo i nuovi arrivi come Attys e Sene. L’Arzignano, dopo l’espulsione, è arretrato provando ad offendere solo in contropiede.

Secondo Tempo

In apertura nel Lecco entrano Attys e Di Dio per Di Gesù e Grassini. La prima occasione della ripresa è per l’Arzignano al 47′ con il tiro dal limite di Lakti (A); ancora Arzignano all’49’ Lunghi (A) supera Marrone (L) e si trova uno contro uno con Furlan (L), l’attaccante la mette incredibilmente a lato, Lecco ancora in partita.

Al 52, grande botta da fuori di Frigerio (L) messo in corner da Boseggia (L) con un super intervento in tuffo. Ancora Lecco al 55′ con il tentativo di Attys (L) da fuori il tiro però viene intercettato col braccio da Bordo (A) e per l’arbitro è rigore: dal dischetto va Sipos (L) ma sbaglia clamorosamente calciando centrale.

Punizione dal limite per il Lecco, al 57′, questa volta calcia Martic (L) ma Boseggia (A) effettua una grande parata salvando il risultato. Al 60′ torna la parità numerica, Attys (L) dopo solo un quarto d’ora di gioco è costretto a lasciare il campo per doppia ammonizione. Grande intervento ancora del portiere dell’Arzignano al 67′ sul colpo di testa di Sene (L) che raccoglie in are il cross dalla destra di Di Dio (L).

Il Lecco continua ad attaccare ma sbaglia troppo e non riusce a trovare la rete del pareggio. Al 82′ fucilata da fuori di Martic (L) che sbatte contro il palo, la palla torna in campo ma Cavallini (L) non riesce a tenerlo basso che finisce alto a porta vuota.

Nel finale arriva anche la beffa per il Lecco: l’Arzignano segna il raddoppio con Jallow (A) che prende parte veloce in contropiede e si ritrova a tu per tu con Furlan (L) che smorza il primo tiro avversario ma non può nulla sul secondo.

Se l’obiettivo erano i tre punti non è certo così che si conquistano, infatti il Lecco è stato per mezz’ora in superiorità numerica e non è riuscito a segnare nemmeno un gol e Sipos ha addirittura sbagliato un rigore. L’Arzignano sotto di un uomo è riuscito con ordine a difendersi dagli sterili attacchi blucelesti e a rendersi pericoloso contro un Lecco troppo sbilanciato in avanti.

Tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Boseggia; Rossoni, Milillo, Boffelli; Boccia, Lakti, Bordo, Benedetti (75′ Brevi), Cariolato; Minesso Lunghi (75 Jallow). All. Bianchini

LECCO (3-5-2): Furlan; Martic, Marrone, Ferrini (75′ Cavallini); Grassini (46′ Di Dio), Frigerio, Di Gesù (46′ Attys), Marino, Kritta; Galeandro, Sipos (63′ Sene). All. Volpe

Marcatori: 24′ Milillo (A), 86′ Jallow (A)

Arbitro: Angelillo di Nola, coadiuvato da Granata di Viterbo e Mallimaci di Reggio Calabria, quarto ufficiale Moro di Novi Ligure.

Ammoniti: Boccia (A), Minesso (A), Attys (L), Benedetti (A), Boffelli (A), Milillo (A)

Espulsi: Minesso (A), ds Lecco Minadeo (L), Attys (A)

Classifica

Padova 62

Vicenza 56

FeralpiSalò 45

Atalante U23 40

AlbinoLeffe 38

Trento 37

Novara 36

Alcione Milano 35

Lumezzane 34

Renate 34

Virtus Verona 33

Arzignano 31

Giana Erminio 30

Pergolettese 27

Pro Vercelli 27

Lecco 26

Triestina 20

Caldiero Terme 19

Pro Patria 18

Union Clodiense 15