Serie C. Valente: “Contro la Feralpi un punto che ci dà fiducia”

Al Rigamonti-Ceppi pareggio a reti bianche tra Lecco e FeralpiSalò

Valente: “Stiamo crescendo ma si può migliorare ancora nei dettagli”

LECCO – “È stata una partita molto intensa, voglio fare i complimenti ai ragazzi perchè quello che gli abbiamo richiesto in allenamento lo hanno riprodotto oggi in campo. Sicuramente possiamo fare ancora far meglio”. Questo il commento di mister Federico Valente alla prestazione del suo Lecco contro la FeralpiSalò, match terminato 0-0 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“Dobbiamo migliorare soprattutto sulle transizioni – continua Valente – dove dobbiamo avere maggiore lucidità in uscita. Sono contento della grande energia dimostrata dalla squadra e dei tifosi che ci hanno dato forza e supportato per tutta la partita”.

Il tecnico soddisfatto del risultato ma: “Se entrava il gol di Sipos e portavamo a casa i tre punti sei stato contentissimo. Mi tengo stretto questo punto che è importante soprattutto per i ragazzi che gli da fiducia. Abbiamo fatto una bella prestazione, prima di tutto deve esserci la mentalità: quando il gruppo è solido te la puoi giocare con tutti”.

Valente è specifico nel cosa poter migliorare: “Il nostro gioco con la palla può ancora migliorare nei dettagli, come il primo tocco, il primo controllo, nelle piccole decisioni in sbagliate e nel gioco in attacco. Bisogna lavorare. Non è un problema se qualcuno sbaglia ma se non ci mette intensità”.

Giovedì il Lecco giocherà ancora questa volta in trasferta contro l’Alcione Milano per Valente: “Bisognerà ancora lavorare sulla fisicità. Oggi chi ha giocato poco e chi non è sceso in campo farà una seduta di allenamento con la Primavera”.

Infine il mister commenta l’ingresso positivo in campo di Zanellato: “Niccolò sta lavorando, in questo infrasettimanale potrebbe esserci il suo momento. Abbiamo bisogno di lui e della sua qualità, ma anche della sua gamba”.