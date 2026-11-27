Carpi-Lecco si gioca sabato 28 novembre alle 14.30 allo stadio Cabassi

“Affronteremo una squadra che vuole giocare a calcio”

LECCO – “Carpi è una piazza poco conosciuta: adesso hanno cambiato mister e hanno portato a casa due pareggi prendendo pochi gol rispetto a prima”. Apre così mister Federico Valente la conferenza stampa pre Carpi-Lecco che si giocherà sabato 28 novembre, alle 14.30, allo stadio Cabassi.

Il tecnico analizza le insidie degli emiliani e delle condizioni ambientali: “Loro sono una squadra che vuole giocare a calcio con un modulo che permette varie soluzioni offensive. Noi dobbiamo essere intensi come sempre e considerare anche il terreno di gioco, che in questo periodo non sai mai come si presenterà. Il nostro gioco si basa sull’intensità ed è possibile mantenerla sfruttando tutti e cinque i cambi. Questa settimana sicuramente sarà un po’ diversa dalle altre perché abbiamo meno giorni di recupero”.