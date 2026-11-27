Carpi-Lecco si gioca sabato 28 novembre alle 14.30 allo stadio Cabassi
“Affronteremo una squadra che vuole giocare a calcio”
LECCO – “Carpi è una piazza poco conosciuta: adesso hanno cambiato mister e hanno portato a casa due pareggi prendendo pochi gol rispetto a prima”. Apre così mister Federico Valente la conferenza stampa pre Carpi-Lecco che si giocherà sabato 28 novembre, alle 14.30, allo stadio Cabassi.
Il tecnico analizza le insidie degli emiliani e delle condizioni ambientali: “Loro sono una squadra che vuole giocare a calcio con un modulo che permette varie soluzioni offensive. Noi dobbiamo essere intensi come sempre e considerare anche il terreno di gioco, che in questo periodo non sai mai come si presenterà. Il nostro gioco si basa sull’intensità ed è possibile mantenerla sfruttando tutti e cinque i cambi. Questa settimana sicuramente sarà un po’ diversa dalle altre perché abbiamo meno giorni di recupero”.
Spazio poi al bollettino medico dall’infermeria bluceleste: “Manetti mancherà in questa gara e dovrà fare ulteriori accertamenti. Rientrerà solo Capello, per gli altri non è cambiato nulla rispetto alla settimana scorsa: Dalmasso era stato convocato ma ha avuto problemi allo stomaco, mentre Casarotto sta iniziando la terapia e avrà tre o quattro mesi di recupero. Moutassime invece sta spingendo di più e sta tornando in condizione”.
Infine, un passaggio sui singoli e sulla crescita dei più giovani in rosa: “Bordoni è venuto qui con tanta esperienza e ha grande voglia di imparare: la sua fame di difendere è molto importante, ma deve anche saper impostare. La versatilità per noi è fondamentale, io cerco sempre di premiare giocatori come Anastasini, che ha giocato sulla trequarti, e anche Nova ha fatto molto bene. Murillo, guardando la fase difensiva, c’è sempre: deve migliorare davanti”.
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