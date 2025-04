Serie C. Valente su Lecco-AlbinoLeffe: “Voglio una squadra coraggiosa”

Al Rigamonti-Ceppi arriva l’AlbinoLeffe di Lopez: calcio d’inizio ore 17:30 di sabato 12

Valente: “Zoma è un giocatore interessante, dovremo essere bravi a leggere le loro giocate”

LECCO – “Abbiamo analizzato con la squadra i perchè di quei quindici minuti di gara col Padova, sono sicuro che da ora in ora poi cambieremo anche l’approccio alla partita”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa pre Lecco-AlbinoLeffe che si giocherà al Rigamonti-Ceppi sabato 12 aprile, alle ore 17:30.

Il mister analizza le condizioni dei singoli: “Sene era fuori lunedì così abbiamo avuto una scelta in meno dalla panchina, sta rientrando ma ancora non si allena col gruppo quindi salterà questa partita. Kristoffersen ha fatto vedere sia negli allenamenti che durante le partite che sta crescendo molto sia di fisico, nel pressing e nel difendere. Ha almeno 45 minuti nelle gambe e lui è quindi pronto per partire o subentrare”.

“La scelta di cambiare Anderson è stato per avere maggiore gamba sull’esterno per andare a crossare e riempire l’area – continua Valente-. Io valuto gli allenamenti e sia Anderson che Di Dio o stanno spingendo, Kritta potrebbe giocare ancora sulla fascia a piedi invertiti. Lunedì anche Cavallini è entrato molto bene. Per me avere dei quinti che entrano così mi fa piacere e mi da maggiore possibilità di scelta, non ho ancora deciso chi scenderà in campo come titolare perchè la settimana è corta e valuterò domani chi è più fresco”.

L’allenatore italo-svizzero parla dell’AlbinoLeffe e dell’approccio che i blucelesti dovranno avere sabato: “Loro dovranno guadagnarsi ancora il quarto posto, noi invece dovremo essere aggressivi dall’inizio, appena l’arbitro fischia. Hanno un’idea interessante di gioco, in fase di possesso sono bravi a palleggiare e nelle transizioni. Penso che ci possono concedere qualcosa se noi facciamo bene quello che sappiamo fare e sarà sicuramente una gara di alto livello come le ultime che abbiamo giocato”.

“Inoltre, hanno una bella striscia positiva prima dell’incontro col Trento. Come squadra hanno molta qualità e fiducia del gioco che propongono, non sono affatto insicuri. Noi proviamo a metterci il nostro sia in fase di non possesso che di possesso per fargli male”.

Tra le fila dei bergamaschi un pericolo è rappresentato da Zoma: “È un giocatore con una gamba molto interessante ed è difficile per i difensori prenderlo perchè gli taglia dietro come nel gol con la Pro Vercelli. Noi dobbiamo essere bravi a leggere quelle giocate in profondità con lucidità per anticipare o scattare prima. Abbiamo analizzato quello che ci aspetta come squadra: dobbiamo avere come riferimento la palla e non l’uomo singolo”.

Mancano sono tre gare alla fine del campionato e si iniziano a fare calcoli per ottenere la salvezza: “Certo i calcoli si fanno, però noi dobbiamo pensare solo a fare il nostro compito in maniera intensa e attenta. Stavolta saremo noi a giocare prima degli altri, non viceversa, e mi piacerebbe fare un po’ di pressione sui nostri rivali”.

Infine, Valente commenta l’approccio alla gare che deve avere il Lecco: “Voglio che ragazzi entrino in campo con la nostra idea di gioco e il nostro solito pressing. Non sarei coerente se chiedessi ai miei giocatori di non essere coraggiosi e pressare alto, perciò dovremo leggere bene le loro giocate per evitare le ripartenze”.