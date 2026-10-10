Serie C. Valente su Lecco-Alcione: “Vogliamo fare una prestazione top”

Lecco-Alcione si giocherà domenica 11 ottobre alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi

Tanta voglia di riscatto in casa bluceleste per portare a casa una vittoria che manca da quattro turni

LECCO – Alla vigilia della sfida casalinga tra Lecco e Alcione Milano, in programma domenica 11 ottobre alle ore 17.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, mister Federico Valente ha fatto il punto della situazione.

I blucelesti vanno a caccia della vittoria perduta dopo un avvio di stagione caratterizzato da 9 punti nelle prime 8 partite e da un calendario particolare: “Abbiamo iniziato il nostro percorso con una squadra completamente nuova, tranne pochi elementi. Ci sono stati tanti cambiamenti. Sono tranquillo però per le prestazioni fatte, con 2-3 punti in più sarebbe cambiato tutto. Scenderemo in campo per fare una prova top”.

Analizzando l’avversario di giornata, l’allenatore ha evidenziato le differenze rispetto al recente passato della squadra di Milano: “Il mister ha un’idea chiara dello stare in campo, hanno preso 4 gol con l’Union Brescia e poi non così tanti. Sono una squadra tosta, sempre sul pezzo come hanno dimostrato con il Trento. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti del gioco, abbiamo provato a trovare le contromisure per lasciargli poco spazio”.

Sulla tipologia di match: “Sarà una partita a scacchi, abbiamo idee chiare rispetto al loro atteggiamento a prescindere da Murillo. Dovremo muovere bene la palla per non prendere le loro ripartenza. È difficile dire ora che la partita sarà completamente diversa rispetto a quelle degli anni scorsi”.

Capitolo infermeria e condizioni fisiche della rosa: “La squadra sta bene. Su Sinn dobbiamo ancora capire dopo il problema al flessore che ha avuto, perciò non dovrebbe esserci neanche la prossima partita. Moutassime ha fatto alcuni accertamenti e partirà domenica per fare una terapia alternativa e poi tornerà qui sperando che possa dare frutti per reinserirlo prima del previsto”.

“Triacca ha iniziato la stagione e ha fatto bene, è stata una scelta tecnica quella di giocare con Rizzo come braccetto, poi avremmo potuto metterlo dentro come quinto ma ho scelto Anastasini per avere più possesso del pallone. Che poi avrebbe difeso meglio sul cross è tutto da vedere. Lui si sta allenando bene, sono sicuro che il suo tempo arriverà”.

Spazio anche ai singoli, come Sidler e Casarotto: “Casarotto ha certamente preso consapevolezza con quel gol. Attualmente ha 45/60 nelle gambe dopo il problema fisico avuto prima di venire da noi. Sidler ha fatto tutta la settimana senza problemi e sarà a disposizione”.

Un tema caldo resta quello dei gol subiti nei minuti di recupero, che sono costati punti pesanti: “Abbiamo bisogno dei giocatori per 98′, avendo fuori anche Mallamo in quel momento -. Chiaro è che devi difendere meglio sui cross, poi Arena per la prima volta ha fatto il braccetto e forse ha avuto poca brillantezza”.

“Dobbiamo essere tosti e duri, facendo meglio. Siamo molto autocritici. Dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo e possiamo fare meglio”.

Infine, sul possibile schieramento tattico speculare in risposta ai due trequartisti dell’Alcione dietro la punta: “Pur avendo fatto una buona gara, non vuol dire che quello sia il vestito giusto con Capello e Pellegrino dietro Murillo. Può essere giusto mettere tre attaccanti, non sapendo se difenderanno bassi o alti. Possiamo aggiustare la tattica anche nel corso della partita”.