Serie C. Valente su Lecco-Giana: “Bisogna fare risultato davanti al nostro pubblico”

La Calcio Lecco si prepara alla sfida con la Giana Erminio di lunedì, alle 20:30, al Rigamonti-Ceppi

Valente: “Non verranno qui scarichi anzi, vorranno rifarsi dalla sconfitta subita in coppa”

LECCO – “Per la partita con la Giana non ci saranno fuori due difensori, Martic e Ferrini. Le scelte finali non sono state ancora fatte ma, a noi nel nostro gioco piace essere molto flessibili, se uno fa il quinto può fare anche il braccetto”. Le parole di mister Valente nella conferenza stampa di presentazione del match Lecco-Giana Erminio che si disputerà lunedì 31 marzo, alle ore 20:30, allo stadio Rigamonti-Ceppi.

“Siamo molto aperti a cambiare ruoli in campo – continua Valente – certo i difensori sono quelli ed abbiamo ancora domani per le decisioni definitive. I ragazzi hanno lavorato in maniera molto intensa. Inoltre, questa settimana, il fatto che abbiamo avuto un giorno in più del solito, ci deve dare una certa convinzione maggiore”.

Grassini è rientrato dall’infortunio e ha cominciato ad allenarsi questa settimana perciò il mister sarà cauto nel farlo rientrare in campo: “Per me è importante che chi rientra da un problema muscolare abbia il tempo di farlo e metterlo da subito sarebbe un rischio. Ci sono sia Anderson e Di Dio per coprire quel ruolo.

“Giocare a fasce invertite con Kritta sulla destra mi ha dato delle sensazioni positive però, mi piace anche vedere chi è destro vada al cross col destro e viceversa. Kritta ha un’idea di gioco aperto e sa interpretare i ruoli, sono sicuro che il braccetto sinistro lo farebbe molto bene perchè potrebbe andare anche in sovrapposizione, però la scelta finale non è ancora stata fatta”.

Poi Valente commenta l’ingresso in campo di Anderson contro la Virtus Verona: “Per me non è entrato bene domenica scorsa e lui lo sa. Però questa settimana ci ha fatto vedere perchè lui è qui. Ci sono ancora cinque partite in cui potrà dare il suo contributo. Non avendo due anni di forma continuativa era chiaro per me sin dall’inizio che avrebbe fatto fatica”.

Il tecnico bluceleste parla dell’avversario: “Penso che la Giana non sia mentalmente scarica anzi, hanno perso 1-0 contro il Rimini. Perciò, se sei un allenatore o un giocatore la seguente partita vuoi vincere per riprendere l’autostima. Non penso ci sia un calo qui da parte loro. Verranno con la fame di vincere per continuare il loro percorso positivo in campionato e in coppa che ancora non è finita”.

“Sono forti sulle palle inattive ed hanno buoni battitori. Sono bravi nelle transizioni dalla difesa in attacco e abbiamo visto dove potremmo fargli male ma non lo dico certo qui. Però, sicuramente bisogna portare la massima intensità se no non riesci a mettere in difficoltà le altre squadre. Inoltre, hanno giocatori di gamba giovani che impostano bene in campo, non concedono tanto e creano tanto. Il loro posizionamento in classifica non è assolutamente causale”.

Quello che conta sarà l’atteggiamento che il Lecco metterà in campo per giocarsi la vittoria, infatti per Valente: “Noi veniamo da un momento positivo che deve dare stima ai ragazzi, si tanti pareggi, ma sono anche sei partite che non perdiamo. Siamo sulla via giusta. Ora, però, dobbiamo fare risultato qui in casa nostra e davanti al nostro pubblico”.

“È una partita importante dal punto di vista del campionato come lo sono tutte ogni settimana. Noi abbiamo bisogno di fare punti rimanendo nella consapevolezza di lavorare bene e facendo bene e i risultati arrivano. Sono fiducioso nei confronti della squadra che ha lavorato davvero tanto e bene in questa settimana”.