Serie C. Valente su Lecco-Pro Patria: “Ci vuole massima attenzione e determinazione”

I blucelesti ripartono dal Rigamonti-Ceppi: alle 17.30 di sabato 22 lo scontro salvezza con la Pro Patria

Valente: “Martic si è allenato tutta settimana, Marrone non è ancora pronto”

LECCO – “Ogni partita che ci aspetta da qui alla fine sarà da affrontare con massima determinazione e attenzione perchè ogni piccolo errore ti può far male, e dall’altro lato noi dobbiamo avere la giusta lucidità di essere cattivi davanti alla porta”. Queste le prime parole di mister del Lecco, Federico Valente, sulla sfida di sabato 22 febbraio contro la Pro Patria.

Riguardo, invece, agli indisponibili il tecnico bluceleste spiega che: “Settimana scorsa ero un po’ impaurito dai problemi muscolari dei due difensori che ho tenuto fuori. Martic ha fatto tutte le sedute, mentre Marrone ha ancora qualche problemino e non penso che possa farcela per la partita. Al suo posto potrebbe giocare Battistini al centro della difesa in quanto col Renate è una buona guida dietro. Davanti, invece, per me Attys potrebbe sostituire Galenadro dietro le punte, ma ancora tutto può cambiare”.

“La squadra è unita – continua Valente – nella consapevolezza di lavorare al meglio ogni giorno. Sto sentendo una forte volontà di prendere un direzione positiva. Come per settimana scorsa non dobbiamo scendere in campo con paura, ma con coraggio. Noi proviamo a trasmettere questa fiducia ai ragazzi, fiducia che arriva anche dal pubblico che anche in trasferta ci ha sostenuto molto e vogliamo ridargli una prestazione di cuore”.

Questa settimana il Lecco si è dovuto allenare al Bione a causa di lavori di manutenzione al manto del Rigamonti-Ceppi però: “Oggi siamo tornati allo stadio per riprendere le misure del campo in vista della partita e anche per avere le distanze giuste per le palle inattive. Per lo più oggi ci è sembrato molto meglio rispetto al match giocato contro la Pro Vercelli. Il campo del Bione è più duro rispetto al nostro, comunque abbiamo fatto un buon lavoro fisico e tattico”.

Valente parla anche dell’avversario e delle sue caratteristiche: “Ho analizzato le partite precedenti della Pro Patria in cui hanno dimostrato di avere un’idea chiara in fase di possesso. Ma anche in fase di non possesso fanno un buon pressing a metà campo. Penso che noi ci siamo ben preparati per entrambe le fasi. Dobbiamo concentrarci sul nostro e sulla nostra idea di calcio che vogliamo mettere in pratica”.