Serie C. Valente su Lecco-Vicenza: “I ragazzi hanno dimostrato una voglia immensa”

Tra Lecco e Vicenza finisce 1-1 al Rigamonti-Ceppi

Valente: “I cambi sono stati decisivi, ora ci attendono sei finali”

LECCO – “Dal 55′ stavamo decidendo chi cambiare, volevo tenere dentro Marino e Frigerio perchè stavano facendo un ottima partita. Insieme al mio vice abbiamo cambiato modulo passando al 3-5-2 con Zanellato play e Sene che è entrato bene attaccando la profondità”. Queste le prime parole di mister Valente nella conferenza stampa post Lecco-Vicenza finita 1-1 al Rigamonti-Ceppi.

“Devo fare i complimenti alla squadra che ha dimostrato di avere una voglia immensa -continua Valente – poi da fuori arriva sempre una buona energia che ci sostiene. Dobbiamo riempire maggiormente l’area e migliorare coi traversoni per trovare gol. Abbiamo dimostrato che chiunque viene qui deve sudarsi il risultato perchè noi diamo l’anima. Ora ci attendono sei finali in cui lotteremo per portarci a casa più punti possibili”.

Infine, il mister bluceleste commenta la tenuta difensiva dei suoi: “Oggi abbiamo preso gol sull’unico tiro in porta che in Vicenza ha fatto, meritavamo sicuramente qualcosa in più. Dopo che abbiamo trovato il pareggio dovevamo seguire quel flow per provare a vincerla poi sostenuti da questo pubblico dovevamo seguire le ali dell’entusiasmo”.