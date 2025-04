Serie C. Valente su Padova-Lecco: “Dovremo essere ancor più aggressivi”

Lunedì sera, ore 20:30, all’Euganeo si gioca la sfida Padova-Lecco

Valente: “È una squadra ferita. Noi dovremo sfruttare al massimo le occasioni che ci concedono”

LECCO – Si è tenuto oggi il secondo allenamento aperto della gestione Valente. La squadra ha prima svolto una parte di riscaldamento muscolare, poi esercizi con la palla ed una partitella finale. Grande la partecipazione dei tifosi che in 300 hanno riempito la tribuna e parte della curva. Il tecnico bluceleste ha guidato il gruppo al completo con Ferrini che ha svolto tutta la sessione e al temine si è spostato in stampa per presentare il match di lunedì sera, ore 20:30, Padova-Lecco.

“Apprezzo molto che, con il sostegno del pubblico, il vento sia cambiato un po’ da quando sono arrivato. Capisco che i tifosi vengono qua alla partita per vedere un gruppo che va in battaglia e sono contento che dopo i risultati positivi ci hanno sostenuti in tanti anche durante l’allenamento di stamattina. Ho chiesto io di farlo perchè penso che sia importante riunire il gruppo, lo staff, la società coi tifosi”.

Valente si concentra sulla partita che lo attende all’Euganeo e sul percorso del suo Lecco da qui alla fine del campionato: “Ci sono ancora quattro partite da fare, tutte importanti sia per la zona calda, in basso, dove siamo noi che per la zona alta. Penso che il Padova sia un animale ferito e di conseguenza pericoloso, arriverà con la bava alla bocca per evitare la possibilità di andare a quattro punti di distanza dal Vicenza, per questo dovremo scendere ancora più affamati e aggressivi di quello che abbiamo fatto sinora”.

“Inoltre, il Padova è una squadra di qualità sia come squadra, come idea di gioco e come singoli. Avevano 13 punti di vantaggio, ora sono secondi, ma la situazione potrebbe ancora ribaltarsi a loro favore e la mente può giocare un ruolo molto importante. Non è detto comunque che il Vicenza vada dritto per dritto adesso, nelle ultime partite si può ribaltare tutto. Noi proveremo a sfruttare le possibilità che ci concederanno per fargli male”.

Andreoletti era al Rigamonti-Ceppi lunedì e il mister commenta: “Lui fa il mestiere da professionista e si prepara al massimo penso che se noi giochiamo di lunedì tu hai la possibilità di venire a vedere la partita avendo una visione più ampia del gioco. Alcune immagini che ci vengono trasmesse fanno vedere più i singoli che il campo e i movimenti. Non dico che teme il Lecco dico che lui fa il suo mestiere da professionista. – E lei teme il Padova? – Scendere in campo con paura non aiuta”.

Il tecnico italo svizzero parla anche della situazione psico-fisica della sua squadra: “Dal punto di vista morale la vittoria di lunedì scorso era molto importante per la testa, però chi adesso si rilassa un po’ è sulla via sbagliata. Da domani in poi si dovrà avere la massima concentrazione per lunedì sera, quello che voglio trasmettere al gruppo è che il percorso sarà finito quando è finito e non prima”.

“Ognuno di loro per ciò sta combattendo per il posto da titolare. Come allenatore vorresti avere sempre tutti in campo. Alcuni giocatori un po’ acciaccati perchè in questi due giorni abbiamo lavorato molto e oggi era una sessione per riprendere gamba fresca e poi domani continuare a spingere per la partita di Padova”.

“Da qui alla fine ogni partita è importante e partite facili non ce ne sono – ribadisce Valente -I o scendo in campo per dare un’energia massima per voler far bene come squadra. I ragazzi per il loro percorso individuale hanno capito che se fanno bene singolarmente allora la squadra cresce e migliora. Se arrivasse una vittoria esterna per noi sarebbe la prima vittoria fuori e loro la prima sconfitta in casa. Per me comunque l’importante è la prestazione e continuare il percorso anche fuori allungando la durata dei tempi in cui facciamo bene”