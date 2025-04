Serie C. Valente sul match con l’Atalanta U23: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Al Rigamonti-Ceppi si gioca Lecco-Atalanta U23 alle ore 16:30 di venerdì 25 aprile

Valente: “È sempre bello vedere i tifosi pronti a sostenerci”

LECCO – Oggi si è tenuto il terzo allenamento aperto al pubblico della gestione Valente: la sessione è stata suddivisa in una prima parte di riscaldamento muscolare, seguito da allunghi, una partitella a metà campo e poi a tutto campo. Un centinaio di persone hanno assistito alla sessione di cui circa la metà erano bambini, i quali al termine hanno chiesto autografi ai calciatori blucelesti sul manto erboso del Rigamonti-Ceppi.

Dopodiché mister Valente ha aperto la conferenza stampa pre Lecco-Atalanta U23 che si giocherà venerdì alle ore 16:30, dicendo che: “Sono contento che abbiamo in tasca la salvezza da qualche settimana ma, non dobbiamo abbassare la guardia perchè affronteremo una partita difficile contro all’avversario tosto. Quando siamo in campo pretendo qualità e non ammetto cali di tensione soprattutto nell’approccio iniziale”.

“Non dobbiamo essere condizionati da quello che potrebbe essere il risultato come può essere stato per Caldiero. Io sono molto critico e le aspettative si alzano quando giochi, e lo sono anche i ragazzi nei confronti di sé stessi. Però, tra il dire il fare c’è il mezzo in mare e dobbiamo vedere a che punto siamo nel nostro percorso”.

Il mister commenta anche il fatto dei pochi punti ottenuti in trasferta facendo un paragone con quelli ottenuti in casa: “Quando si rivedono le partite a mente fredda vedi che c’è poca cattiveria e ‘ignoranza’. In casa non c’è una partita fatta male, ma ci sarà un motivo perchè gli avversari fanno fatica qui. Non voglio cercare alibi, noi stessi siamo i responsabili della nostra prestazione, oltre il pubblico, c’è il fattore campo. A tal proposito per la prossima stagione penso che potremmo fare degli allenamenti sul campo in erba, col mio staff stiamo cercando delle soluzioni per migliorare il rendimento esterno”.

Tornando a Lecco-Atalanta U23, l’emergenza sarà in difesa perchè i giocatori indisponibili per il match sono Martic, Frigerio, Battistini ed anche: “Ferrini che non sarà a disposizione. Poi ha recuperato Grassini che l’ho provato come braccetto come ho fatto con Kritta. Dietro non ci sono troppe possibilità, quindi scenderemo con i tre che ci sono: Marrone Polito Stanga. Inoltre, dobbiamo guardare i diffidati ed avere fiducia”.

Per l’attacco, invece: “Useremo alcuni accorgimenti cercando di tenere fuori quelli se che sono a rischio diffida come Galeandro. Gli arbitri sono comunque pregati di ammonire quando c’è da fare”.

Valente parla anche del prossimo futuro dopo il match: “Abbiamo pianificato di allenarci per altre tre settimane anche con la Primavera e fare amichevoli. Sono contento che oggi c’erano loro perchè ci permettono di fare 10 contro 10. Ogni giocatore che viene da noi ad allenarsi prende informazioni di come si vive il calcio dei grandi. Anastasini sta facendo uno sviluppo molto importante Sono consapevole del fatto che giocare in Primavera 2 sarebbe molto meglio per tutti”.

Riguardo ai calci da fermo, punto dolente degli ultimi gol del Lecco: “Li stiamo allenando ogni settimana. Bisogna fare attenzione perchè se metti troppo pressione, allora attiri ancora più pressione. Dobbiamo fare attenzione ovviamente la miglior cosa è non prenderli. Il mio vice Cherubin è stato un difensore di tutto rispetto ed è lui a prendersene cura. Dico sempre ai ragazzi di prenderlo come esempio”.

Infine sull’allenamento aperto, il mister è stato in mezzo alla tribuna a motivare i propri giocatori: “È stato bello essere lì in mezzo alla gente, e poi da sopra si vede tutto meglio, le distanze e tutto. Poi li abbiamo fatti entrare in campo ed è stata una cosa di pancia perchè è importante che la città sia ancora di più vicina alla squadra”.