Serie C. Valente sul pareggio con la Pergolettese: “C’è ancora da lavorare”

Al Voltini di Crema un punto a testa per Pergolettese e Lecco

Valente: “Siamo cresciuti nella ripresa ma devo capire perchè non segniamo”

CREMA – “All’inizio siamo stati troppo indietro, poi nel secondo tempo siamo cresciuti e si è visto che avremmo voluto vincerla. Continueremo a lavorare, oggi la linea difensiva ha concesso davvero poco”. Questo il commento a caldo di Federico Valente dopo il pareggio per 0-0 tra Pergolettese e Lecco.

“Il primo tempo non è stato dei migliori – continua il mister bluceleste – mentre per la ripresa soli i numeri ci diranno che avremmo meritato di vincere. Sono critico sia riguardo a me stesso che la squadra e voglio capire perché non abbiamo fatto gol. Le due-tre occasioni le abbiamo comunque create grazie a delle idee provate in allenamento, in campo ci vanno loro e le stanno pian piano assimilando. Settimana prossima ci aspetta un avversario veramente tosto: la FeralpiSalò. Per questo dovremo continuare a lavorare e a spingere”.

Valente commenta il buon ingresso in campo di Zanellato nella ripresa: “Lui ha grande esperienza, sa muovere la palla velocemente a testa alta e crea diverse occasioni gol. Dovrà sicuramente rientrare in forma e sta lavorando per questo. Ha sostituito Marino che anche lui ha una buona visione di gioco ma nel primo tempo non si è visto perchè abbiamo più rincorso la palla che altro”.