Serie C. Valente sul pareggio di Ospitaletto: “Abbiamo tanto su cui lavorare”

Il Lecco pareggia 1-1 in trasferta contro l’Ospitaletto

“Sul mercato cerchiamo un sostituto di Frigerio e qualcuno davanti”

OSPITALETTO – “Noi ci siamo messi in difficoltà da soli come quando abbiamo preso gol. Dopo il vantaggio gli abbiamo concesso quattro ripartenze perché non abbiamo fatto bene le chiusure preventive e loro ci hanno messo in difficoltà”. Questa l’analisi a caldo di mister Federico Valente nel post partita di Ospitaletto-Lecco terminata col punteggio di 1-1.

“Abbiamo provato a correggere in corsa durante l’intervallo – continua il mister – ma c’è rammarico perché sull’1-0 avremmo dovuto chiudere il primo tempo in vantaggio. Abbiamo affrontato una squadra molto propositiva e solida, non è un caso che abbiano realizzato il quinto risultato utile consecutivo”.

Durante la partita, secondo il tecnico italo-svizzero, i suoi ragazzi non sono riusciti sfruttare le possibilità che l’avversario ha concesso perché: “L’Ospitaletto era messo bene in campo e non siamo riusciti a farli uscire. Avremmo dovuto avere maggiore pazienza, come nel match d’andata, c’è ancora tanto lavoro da fare e dobbiamo ancora crescere su diversi aspetti. Non voglio alibi ma allenarsi su un sintetico e giocare su campo fantastico come questo è completamente un altro sport”.

La volontà di attaccare l’area avversaria c’era, spiega Valente, però se loro rimangono con 3 o 4 uomini alti “devi rimanere altamente concentrato sulle preventive senza seguire l’azione, dobbiamo trovare soluzioni nell’immediato se salta una linea. A livello fisico i ragazzi stanno crescendo di partita in partita, ma l’impatto tra un fondo e un altro è diverso”.

Il mister spiega il cambio Marrone-Battistini avvenuto a metà secondo tempo: “Primo perché era ammonito, e poi perchè aveva un po’ di febbre. Inoltre, ho voluto provare Tanco sulla destra con Marrone centrale, vista la squalifica del capitano”.

Infine, Valente chiude con una battuta sul calciomercato: “Per me tutti i ragazzi sono importanti. Con Frigerio ho un rapporto speciale perchè si è fatto subito pronto quando sono arrivato a febbraio, era funzionale al mio gioco e poteva essere impiegato in più ruoli. Gli auguro il meglio perché è un ragazzo top. Così come Tordini si è comportato molto bene e sono contento che abbia trovato una squadra. Noi stiamo valutando, parlando col direttore e il presidente, per trovare un sostituto di Frigerio e anche qualcuno davanti, questo non è un segreto”.