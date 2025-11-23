Serie C. Valente sulla sconfitta col Cittadella: “Faccio comunque i complimenti ai ragazzi”

Il Lecco perde 1-0 contro la squadra di Iori

“Dobbiamo rimetterci in piedi subito e continuare a lavorare”

LECCO – “Non so cosa dire oggi, devo fare chapeau ai miei ragazzi e al mio staff. Il percorso è quello tracciato e la via è quella. Se avessimo segnato subito al secondo minuto la partita sarebbe andata tutto in un altro modo”. Queste le prime parole di mister Federico Valente al termine della gara contro il Cittadella persa 1-0 al Rigamonti-Ceppi.

“Occasioni ne abbiamo avute tante ma non le abbiamo sfruttate – continua il mister-. Oggi mi ha fatto tanto piacere vedere i miei giocare, bisogna leccarsi i baffi e continuare a lavorare. Nulla succede a caso, ci manca ancora un piccolo passo per fare bene”.

Una partita iniziata con l’infortunio di Frigerio nel riscaldamento: “Devo fare un grandissimo complimento a tutti perché una cosa del genere era successa anche prima della Pro Vercelli quando si era fatto male Ferrini. Io voglio far capire che la squadra è al di sopra di tutti perché può succedere sempre qualcosa, e oggi avevo portato Arena e Nova. All’ultimo può cambiare tutto anche perché Frigerio e Voltan non hanno la stessa struttura fisica. Voltan ha fatto la differenza e son contento per la partita che ha fatto.”

Valente parla della squadra e di come ha preso la sconfitta: “La sconfitta è umana, loro sono incazzatissimi nello spogliatoio e si sono resi conto cosa hanno fatto oggi in campo. Devo fargli solo i complimenti e ora ci rimettiamo in piedi. Oggi c’erano fuori Furrer e Mallamo, io devo dare fiducia a tutti e loro sono sempre a disposizione e questo mi fa solo che piacere.”

Infine il mister chiude parlando di Zanellato: “Io devo proteggerlo perché lui va a difendere il secondo palo, e non siamo ben posizionati da palla inattiva dove abbiamo perso palla. Lui in quel momento ha fatto il braccetto di sinistra e ha fatto benissimo il movimento perché ha allungato il braccio e la palla gli è finita addosso. Con lui sono molto critico e lui risponde in maniera positiva e in crescendo. Zanellato ancora non è arrivato al suo massimo livello però ci sta arrivando.”