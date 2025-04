Serie C. Valente sulla sconfitta con l’Atalanta: “Dovremo crescere ancora per il futuro”

Il Lecco perde 1-0 in casa contro l’Atalanta U23

Valente: “Sono contento di far parte di questa società per questo sostegno impressionante”

LECCO – “Per come siamo venuti oggi con tanti infortunati e diffidati, quelli che sono scesi in campo bene. Credo che noi ora abbiamo il tempo di pianificare al meglio per la prossima stagione”. Queste le parole di Valente nella conferenza stampa post Lecco-Atalanta U23 terminata 1-0 per i bergamaschi.

Il mister parla anche dei tifosi – in 3500 – presenti allo stadio Rigamonti-Ceppi: “Non posso che fare ancora una volta un complimento a questa tifoseria, sin da quel match con la Pro Vercelli a tutte le volte che sono venuti in trasferta. Sono contento di far parte di questa società per questo sostegno impressionante”.

Riguardo, invece, all’andamento della partita: “Inizialmente nei primi venti minuti abbiamo avuto diverse occasioni e se avessimo fatto gol li sarebbe cambiata la partita. Devo fare un complimento a coloro che oggi sono scesi in campo che non giocavano da tanto tempo, Polito e Stanga che non hanno concesso tanto dietro. Sono dell’opinione che i ragazzi hanno dato il meglio, prima di attaccare bisogna accettare di difendere così”.

“Bisogna valorizzare chi è andato in campo bene, sempre il risultato influenza in Italia ancora di più perchè ti da la possibilità di fare delle partita tosta in ogni girone. Ho rivisto il gol, è stato un momento di non attenzione. Oggi ho fatto queste scelte per se i diffidati avessero preso l’ammonizione, li avrei persi per l’inizio della prossima stagione e ho fatto debuttare i due giovani della primavera e dobbiamo vedere le cose in positivo”.

A proposito delle migliorie per la prossima stagione: “Ci sono tanti che ci hanno fatto dei complimenti per come siamo migliorati e ci siamo tirati fuori da una situazione difficile. Noi dobbiamo crescere con la palla, vorrei difendere più alto e la mentalità di concedere meno, cercando più soluzioni tra le linee. In queste settimane che ci mancano poi dovremo parlare coi ragazzi per vedere chi rimane e chi no”.

Tra i punti i fermi di questa stagione: “Zanellato è cresciuto tantissimo da quando sono arrivato, prima aveva pochi minuti di autonomia ora ha giocato tutta la partita. Ha sposato al cento per cento la mia idea sia con che senza la palla, poi ci sono altre variabili sulla sua permanenza qui, per adesso posso fare solo i complimenti di come ha giocato fino ad ora”.

Oggi hanno giocato due giovani della Primavera, e il mister spiega il perchè: “Di Bitonto e Anastasini, il primo era un po’ nervoso perchè era al debutto, il secondo appena entrato ha fatto tre cross importanti. Mi piace giocare con i giovani e prima del match avevamo pianificato quelli che sarebbero stati i cambi”.

“A proposito di pianificazione non avevamo pensato di giocare così ma con Di Gesù in campo ma poi stava male. Poi ho cambiato modulo mettendo le due punte Sipos e Kristoffessen, loro due hanno dato molto fastidio agli avversari, entrambi hanno fatto molto bene”.