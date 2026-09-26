Serie C. Valente sulla sconfitta di Cittadella: “Il primo gol ci ha tagliato le gambe”

Mister Valente commenta la sconfitta esterna per 3-0 contro il Cittadella di Musso
“Vittoria meritata, loro hanno giocato di più nella nostra metà campo”
CITTADELLA – “Per me non siamo stati timidi, nelle prime due occasioni dovevamo essere più concreti per andare a segnare. Sapevamo di giocare contro una squadra forte a cui faccio i complimenti”. Così mister Federico Valente dopo la pesante sconfitta di Cittadella del suo Lecco: match finito 3-0 per i padroni di casa.
“Loro sono stati di più nella nostra area – continua Valente – anche nel secondo tempo, però se non avessimo preso il primo gol così e coi cambi fatti potevamo tenere meglio fino alla fine. Ora analizzeremo bene com’è andata per continuare sul nostro percorso”.
Il tecnico analizza anche i gol presi causati da degli errori dei giocatori del Lecco: “Il primo gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Avremmo dovuto mandare la palla fuori, sappiamo bene che uno quando commette un errore non lo fa volendolo fare. Dopo il 2-0 abbiamo reagito, poi col terzo gol è arrivato su una palla persa. I tre attaccanti nel finale hanno provato a segnare ma non siamo riusciti”.
Infine Valente analizza le prestazioni dei singoli: “Sia Capello e Murrilo erano fuori per problemi muscolari. Murrillo ha fatto bene e l’ho tolto per preservarlo. I due quinti hanno giocato a piede invertito, c’è da sistemare qualcosa per essere più pericolosi., Litti poi non ce la faceva più. Entrambi si stanno impegnando per migliorare”.
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