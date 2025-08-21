Serie C. Mister Valente sulla sfida Lecco-Ospitaletto: “Sono pronto a tutto”

Il Lecco all’esordio in campionato incontra di nuovo i bresciani, vittoriosi domenica scorsa in Coppa Italia

Fischio di inzio sabato sera, alle ore 21:00, davanti al pubblico di casa

LECCO – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, maturata domenica scorsa al Rigamonti-Ceppi con la sconfitta per 1-0 proprio contro l’Ospitaletto, il Lecco è pronto a tornare in campo per l’esordio in campionato. Sabato sera, sempre in casa, i blucelesti affronteranno di nuovo i bresciani nella prima giornata di Serie C (calcio d’inizio alle ore 21).

Valente è tornato anche sulle cause del ko in Coppa Italia: “La loro strategia ha funzionato anche perché noi non siamo stati efficaci, non solo per i loro meriti. Non tutto però è stato negativo: spesso si tende a vedere solo il difetto. Con i ragazzi abbiamo rivisto i video e ci siamo confrontati sulle sensazioni della partita”. Alla domanda se possa essere un vantaggio ritrovare subito lo stesso avversario, l’allenatore ha risposto: “La sconfitta brucia e c’è voglia di riscatto davanti ai tifosi. Ma anche se avessimo incontrato un’altra squadra, l’obiettivo resta quello di migliorare. Rigiocarci contro può essere un piccolo vantaggio sapendo cosa ci aspetta, ma non incide più di tanto”.

Sul fronte formazione, Valente ha fatto chiarezza: Pellegrino è recuperato al 100%, Tanco sarà assente per squalifica e Rizzo, nuovo innesto con esperienza sulla fascia destra anche in nazionale svizzera, sarà a disposizione. “Abbiamo più soluzioni in diversi reparti, decideremo domani in rifinitura. Per quanto riguarda il sistema di gioco dell’Ospitaletto, ci siamo preparati a tutto”, ha aggiunto il tecnico.

Il mister ha poi approfondito i numeri della partita di Coppa: “Abbiamo analizzato dati e video: il 55% dei duelli è stato a nostro favore, così come il possesso palla. Abbiamo giocato di più nella loro metà campo. Tuttavia non basta: bisogna restare lucidi nei momenti decisivi. A volte la velocità della palla non mi è piaciuta: contro un avversario aggressivo rischi di avere la sensazione di controllo, e proprio lì puoi rilassarti”. Sul gol subito, Valente ha sottolineato: “C’era fallo su Mallamo all’inizio dell’azione. Poi Sipos non poteva fermarsi, e non abbiamo chiuso bene la diagonale. È stata una concatenazione di errori: se l’arbitro non fischia bisogna comunque correre a proteggere la porta”.

Il tecnico ha anche parlato delle scelte societarie: “Ci piace puntare su giovani funzionali al nostro gioco, che abbiano gamba, intensità e velocità. Da fuori capisco lo scetticismo, ma sarei folle a non credere in giocatori che possono crescere e arrivare anche a categorie superiori. Sul mercato vedremo se ci sarà ancora qualche opportunità. Grassini? Finché è in rosa è un giocatore del Lecco”.

Infine, una battuta sulla condizione fisica dei suoi uomini più strutturati: “Battistini ha corso 11 km ed è stato il più attivo negli ultimi 15 minuti: non sta bene, sta benissimo. Sipos ne ha percorsi 12, anche lui è in crescita. Se sono più freschi rispetto ad altri? Vedremo. La bellezza del calcio è che ognuno lo interpreta a modo suo”.